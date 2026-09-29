Χρυσοστόμου: "Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, πιο παλιά μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο, ήμουν πολύ οξύθυμος"

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και αναφέρθηκε στο πόσο τον έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία. Όπως είπε ο ίδιος στο παρελθόν έχανε τον έλεγχο καθώς ήταν πολύ οξύθυμος, ενώ πλέον αισθάνεται πως επεξεργάζεται καλύτερα τα συναισθήματά του και δρα με διαφορετικό τρόπο.

«Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, αλλά και αυτή μόνη της δεν κάνει. Αλλά αν δίνεις το 50ευρω και δεν το δουλεύεις και λίγο, είναι σαν να πληρώνεις τη συνδρομή στο γυμναστήριο και να μην πηγαίνεις. Μόνο οι άλλοι βλέπουν έντονα την αλλαγή. Κι εγώ το βλέπω λίγο. Σε κάποιες καταστάσεις λέω "Μπράβο; Δεν μου το είχα", σε φάσεις που είμαι ψύχραιμος και δεν μου το' χα, σε κούραση στην πρόβα π.χ.. Πιο παλιά μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο. Ήμουν πολύ οξύθυμος, με τον εαυτό μου κυρίως, όχι με τους άλλους. Νιώθω ότι έχω περισσότερο τον έλεγχο του εαυτού μου και των συναισθημάτων μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Καμιά φορά όταν είμαι πολύ κουρασμένος από τη δουλειά λέω "γιατί;". Γιατί το χρήμα, ας πούμε, τόσο πολύ κινεί την ευτυχία ή όχι; Κρατάω κάτι που είχε πει κάποιος "έχω δει πολύ πλούσιους ανθρώπους δυστυχισμένους και πολύ φτωχούς ευτυχισμένους”. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η απάντηση και για ποιο λόγο δουλεύουμε τόσο πολύ. Ίσως, μπορώ να πω για εμένα ότι, καμιά φορά δουλεύω τόσο πολύ για να ξεχάσω, άμα δεν δουλεύω πολύ αρχίζω και σκέφτομαι και αυτό δεν πάει καλά», εξήγησε.

Διαβάστε επίσης

Ριφιφί: Η Όλγα εξομολογείται τη δική της ιστορία και τον τραγικό τρόπο που έχασε παιδί της

Συγκινεί ο γιος του Λορέντζο Καριέρε δυόμισι μήνες μετά τον θάνατό του