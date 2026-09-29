Χιλιάδες Ρώσοι κατακλύζουν την Ταϊλάνδη για να γλιτώσουν από τον Πούτιν

Σε έναν τροπικό παράδεισο με φοίνικες, καλλιέργειες ανανά και επιβλητικά αγάλματα του Βούδα, η παρουσία των χρυσών τρούλων μιας ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας φαντάζει εντελώς ξένη. Κι όμως, ο Ναός της Αγίας Τριάδας στο νησί Πούκετ της Ταϊλάνδης αποτελεί το πιο απτό σύμβολο μιας σαρωτικής μεταναστευτικής εισροής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, χιλιάδες Ρώσοι πολίτες εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα τους, αναζητώντας καταφύγιο στο ασιατικό κρατίδιο για να αποφύγουν την επιστράτευση, την καταστολή του καθεστώτος Πούτιν και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.







Τα σημάδια μιας αθόρυβης «εισβολής»



Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, η παρουσία του ρωσικού στοιχείου είναι πλέον ορατή σε κάθε γωνιά του νησιού.

Στις τοπικές αγορές λειτουργούν παραδοσιακές σάουνες και πωλείται χαβιάρι, οι επιγραφές για ινστιτούτα ομορφιάς και δικηγορικά γραφεία είναι γραμμένες στο κυριλλικό αλφάβητο, ενώ τα εστιατόρια σερβίρουν τη ρωσική σούπα μπορς.







Παράλληλα, δεκάδες απευθείας πτήσεις την εβδομάδα συνδέουν το Πούκετ με ρωσικές πόλεις, ενώ στο νησί λειτουργούν ρωσικά σχολεία, προξενείο, καθώς και ρωσόφωνη εφημερίδα.

Βάσει των ευρημάτων του ρεπορτάζ, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 60.000 Ρώσοι έχουν μετακομίσει μόνιμα στο νησί των 432.000 εγγεγραμμένων κατοίκων.

Επιπλέον, οι Ρώσοι επισκέπτες είναι σχεδόν διπλάσιοι από κάθε άλλη εθνικότητα, ξεπερνώντας τις 619.000 αφίξεις τους πρώτους επτά μήνες του έτους.







Πολλοί από τους μετανάστες εγκαταλείπουν τη χώρα για να γλιτώσουν από τη στρατολόγηση ή τις δυτικές κυρώσεις, ενώ άλλοι αγοράζουν ακίνητα στο Πούκετ θεωρώντας το ασφαλέστερο «καταφύγιο» για τα κεφάλαιά τους.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, παρατηρείται ένα νέο κύμα αφίξεων εν μέσω φόβων ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα διατάξει νέα μεγάλη επιστράτευση για το μέτωπο της Ουκρανίας, την ώρα που οι απώλειες αυξάνονται και τα ουκρανικά drone κλονίζουν την εμπιστοσύνη στο καθεστώς του.







«Δεν θέλω να πολεμήσω»



Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ της Daily Mail, ένας νέος από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος έφτασε στο Πούκετ για να αποφύγει την αποστολή του στο μέτωπο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτού του πολέμου στην Ουκρανία. Νομίζω ότι ούτε ένας από τους φίλους μου δεν τον υποστηρίζει ούτε θέλει να πολεμήσει. Θα μείνω εδώ μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο ίδιος εξήγησε ότι η εξ αποστάσεως εργασία του έγινε πολύ πιο δύσκολη λόγω των περιορισμών που επέβαλε το Κρεμλίνο στο διαδίκτυο, προσθέτοντας ότι στην εταιρεία του εργάζεται μαζί με πολλούς Ουκρανούς «και όλοι τα πάνε μια χαρά μεταξύ τους».







Ένας άλλος Ρώσος, γύρω στα 30 έτη, από εύπορη οικογένεια, ο οποίος έχει ήδη αγοράσει τρία ακίνητα στην περιοχή Μπανγκ Τάο, δήλωσε στην εφημερίδα: «Όλοι ανησυχούμε για τον πόλεμο. Κάθε μέρα ακούγεται το “μπουμ, μπουμ, μπουμ” καθώς καταστρέφονται drones ή πύραυλοι. Θέλω να τελειώσει σύντομα. Είμαι Ρώσος πολίτης και αγαπώ τη Ρωσία – αλλά όχι, δεν αγαπώ τον ηγέτη μου».

«Τώρα δεν έχω επιχείρηση, δεν έχω δουλειά. Αλλά όπως πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία, φοβάμαι ότι θα υπάρξει νέα επιστράτευση. Σε όλη τη Ρωσία ο κόσμος τη φοβάται πολύ. Ο στρατός δεν είναι για μένα. Δεν μπορώ να πυροβολήσω και να σκοτώσω ανθρώπους», πρόσθεσε.

Το ιστορικό του μεταναστευτικού κύματος



Σύμφωνα με την ανάλυση της Daily Mail, η συγκέντρωση Ρώσων στο νησί άρχισε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ωστόσο, τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα πυροδοτήθηκαν από τις πολεμικές συγκρούσεις: πρώτα μετά τις αρχικές επιθέσεις στην Ουκρανία το 2014 και τη συνεπακόλουθη πτώση του ρουβλίου, στη συνέχεια μετά την εισβολή του 2022 και —κυρίως— μετά τη «μερική επιστράτευση» του Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους.







Η Ταϊλάνδη διατηρεί στάση «ουδετερότητας» απέναντι στον πόλεμο και δεν επιβάλλει κυρώσεις, αποτελώντας παράλληλα φθηνότερο προορισμό σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, όπως το Ντουμπάι.

Σε περιοχές όπως το Μπανγκ Τάο και το Τσαλόνγκ, οι ντόπιοι αστειεύονται πλέον λέγοντας ότι οι οικισμοί τους μετατρέπονται σε «Μικρή Ρωσία».

Παράλληλα, το ιδιωτικό ρωσικό σχολείο Rassvet (Ρασβέτ), το οποίο ακολουθεί το εθνικό πρόγραμμα σπουδών της Ρωσίας και παρέχει τις αντίστοιχες κρατικές εξετάσεις αποφοίτησης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 1.800 παιδιά από το 2013, με στέλεχος του ιδρύματος να δηλώνει στην εφημερίδα ότι «η ζωή δεν είναι καλή τώρα στη Ρωσία».

Μια οικονομία που προσαρμόζεται στους Ρώσους



Όπως αποκαλύπτει η έρευνα της Daily Mail, πολλές τοπικές επιχειρήσεις ζουν πλέον από τη ρωσική πελατεία.

Σε κατάστημα πούρων στο Μπανγκ Τάο πωλούνται πούρα Cohiba που κοστίζουν έως 155 ευρώ το ένα, σε ένα νησί όπου ο ημερήσιος κατώτατος μισθός είναι λιγότερος από 11 ευρώ.

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