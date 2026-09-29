Τραγωδία στη Ρωσία: Συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού με 6 νεκρούς (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (29/9) στη ρωσική Άπω Ανατολή, όταν ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-95 συνετρίβη στην περιοχή Αμούρ, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, έξι από τα επτά μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη στρατιωτικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απομονωμένη περιοχή και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν μετέφερε όπλα.

Το Tu-95MS αποτελεί ένα από τα βασικά στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας και χρησιμοποιείται ως φορέας πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Το αεροσκάφος που συνετρίβη εκτελούσε, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, εκπαιδευτική και όχι πολεμική αποστολή.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ρωσική επιτροπή αναμένεται να διερευνήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ οι πρώτες αναφορές για πιθανές μηχανικές βλάβες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η συντριβή σημειώνεται σε περιοχή όπου βρίσκονται μονάδες της ρωσικής στρατηγικής αεροπορίας και επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των βαρέων βομβαρδιστικών, τα οποία βασίζονται σε σχεδιασμό της σοβιετικής εποχής, παρά τις εκσυγχρονίσεις που έχουν υποστεί.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τούρκοι influencers «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά -Τι λένε για φαγητό και τιμές