Νοσηλεύτρια εγκατέλειψε την Ιταλία για το Άμπου Ντάμπι: «Εδώ παίρνω 6.000 ευρώ και έχω προοπτική καριέρας»

Στα 37 της χρόνια, η Μάρτα Σαμπιόν είχε ήδη πίσω της πολυετή εμπειρία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πανεπιστημιακές σπουδές και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους. Παρ' όλα αυτά, ένιωθε ότι στην Ιταλία δεν υπήρχε πλέον η επαγγελματική και οικογενειακή προοπτική που αναζητούσε. Έτσι, μαζί με τον σύζυγο και την κόρη τους, πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Άμπου Ντάμπι.

Για σχεδόν οκτώ χρόνια εργάστηκε σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Πάντοβα. Η απόκτηση της κόρης της, όμως, άλλαξε τις ισορροπίες στην οικογένεια. Με δύο γονείς να εργάζονται με πλήρες ωράριο, η καθημερινότητα έγινε ολοένα και πιο δύσκολη.

Η ίδια προσπάθησε δύο φορές να εξασφαλίσει καθεστώς μερικής απασχόλησης, όμως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν επειδή δεν συγκέντρωνε τα απαιτούμενα μόρια.

Αρχικά σκέφτηκε να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα. Τελικά, μια επαγγελματική ευκαιρία που εντόπισε μέσω του LinkedIn έμελλε να αλλάξει τη ζωή της. Η πρόταση αφορούσε εργασία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι.

Σήμερα, περίπου δύο χρόνια μετά, η Μάρτα εξακολουθεί να εργάζεται εκεί και περιγράφει μια καθημερινότητα με σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτή που είχε στην Ιταλία.

Μισθός περίπου 6.000 ευρώ και βοήθεια στο σπίτι

Ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα ήταν, φυσικά, οι οικονομικές απολαβές.

Η Μάρτα αναφέρει ότι ο καθαρός μηνιαίος μισθός της στο Άμπου Ντάμπι ανέρχεται περίπου στα 6.000 ευρώ, ποσό που απέχει σημαντικά από τις αποδοχές που είχε στην Ιταλία.

Η διαφορά, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον μισθό.

Η οικογένεια έχει πλέον τη δυνατότητα να απασχολεί μια νταντά περίπου δέκα ώρες την εβδομάδα, η οποία φροντίζει την κόρη τους τις ώρες που και οι δύο γονείς εργάζονται.

Όπως εξηγεί η ίδια, στην Ιταλία μια τέτοια λύση δεν θα ήταν οικονομικά εφικτή για την οικογένειά της.

Έτσι, η επαγγελματική μετακίνηση δεν της προσέφερε μόνο υψηλότερο εισόδημα, αλλά και μια διαφορετική δυνατότητα οργάνωσης της οικογενειακής καθημερινότητας.

«Δεν ανέβηκα ούτε μία βαθμίδα»

Πέρα όμως από τα χρήματα, καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξε η επαγγελματική εξέλιξη.

Παρά την πολυετή εμπειρία της στη ΜΕΘ και τους δύο μεταπτυχιακούς τίτλους της, η Μάρτα υποστηρίζει ότι στην Ιταλία δεν κατάφερε να ανέβει στην επαγγελματική ιεραρχία.

«Στα επτά χρόνια εργασίας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και με δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, δεν ανέβηκα ούτε μία βαθμίδα στην ιεραρχία», αναφέρει.

Στο νοσοκομείο του Άμπου Ντάμπι, αντίθετα, συνάντησε ένα περισσότερο δομημένο σύστημα επαγγελματικής εξέλιξης, στο οποίο η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και η ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες θέσεις.

Η ίδια θεωρεί ότι αυτό αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες διαφορές που συνάντησε στη νέα της ζωή.

«Αν καταβάλεις προσπάθεια και δείξεις αφοσίωση, πετυχαίνεις τον στόχο σου», λέει, συγκρίνοντας την εμπειρία της με την προηγούμενη επαγγελματική της πορεία στην Ιταλία.

Η ιστορία του 60χρονου συναδέλφου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη Μάρτα αποτελεί ένας Ιταλός συνάδελφός της, ηλικίας άνω των 60 ετών.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στη ΜΕΘ και διέθετε τεράστια εμπειρία. Ξεκίνησε να εργάζεται σε ηλικία 17 ετών, σε μια εποχή κατά την οποία ως προσόν απαιτούνταν το απολυτήριο λυκείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μάρτα, δεν είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει όλη αυτή την εμπειρία για να εξελιχθεί επαγγελματικά.

Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας και προϋπηρεσίας, οι αποδοχές του, όπως περιγράφει, απείχαν από τις δικές της μόλις κατά μερικές εκατοντάδες ευρώ.

Για την ίδια, η περίπτωση αυτή αποτυπώνει ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην Ιταλία: την αίσθηση ότι η επιπλέον προσπάθεια και η συσσώρευση εμπειρίας δεν μεταφράζονταν απαραίτητα σε αντίστοιχη επαγγελματική εξέλιξη.

Δεν είναι όλα εύκολα στο Άμπου Ντάμπι

Η νέα ζωή, ωστόσο, δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

Η Μάρτα αναφέρεται στις σημαντικές πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές που συναντά στον χώρο της υγείας. Ιδιαίτερα έντονη είναι, όπως περιγράφει, η διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις ασθενών που δεν έχουν πλέον ρεαλιστικές πιθανότητες βελτίωσης.

Η θρησκεία, όπως εξηγεί, επηρεάζει σε ορισμένες περιπτώσεις τις κλινικές αποφάσεις σχετικά με τη διακοπή της θεραπείας.

Παράλληλα, η ίδια έχει παρατηρήσει τις έντονες κοινωνικές αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν το Άμπου Ντάμπι: από τη μία πλευρά ο ακραίος πλούτος και από την άλλη εργαζόμενοι που προέρχονται από ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Πρόκειται για μια πραγματικότητα που της δημιουργεί ερωτήματα, χωρίς όμως να θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από στερεότυπα.

«Δεν νιώθω ότι περιορίζομαι επειδή είμαι γυναίκα»

Η εμπειρία της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έρχεται επίσης να διαφοροποιήσει ορισμένες από τις αντιλήψεις που είχε προηγουμένως για τη θέση των γυναικών στις αραβικές κοινωνίες.

Η ίδια αναφέρει ότι στο νοσοκομείο όπου εργάζεται έχει δει γυναίκες να καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις και παράλληλα να γίνονται μητέρες χωρίς να εγκαταλείπουν την επαγγελματική τους πορεία.

«Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά· δεν νιώθω να περιορίζομαι εδώ επειδή είμαι γυναίκα», σημειώνει.

Πρόκειται για μια προσωπική εμπειρία, την οποία η ίδια αντιπαραβάλλει με ορισμένα στερεότυπα που είχε σχετικά με τη ζωή και την εργασία στις χώρες του Κόλπου.

«Η Ιταλία παραμένει η πατρίδα μου»

Παρά την απόφασή της να φύγει, η Μάρτα ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει γυρίσει την πλάτη στην Ιταλία.

Εξακολουθεί να θεωρεί τη χώρα πατρίδα της και αναγνωρίζει την ομορφιά της. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι έφτασε σε ένα σημείο όπου δεν έβλεπε πλέον την προοπτική που αναζητούσε για την ίδια και την οικογένειά της.

Μάλιστα, περιγράφει την Ιταλία ως μια όμορφη χώρα που μοιάζει πλέον με «μουσείο».

Το ζητούμενο, όπως εξηγεί, δεν είναι να εξαφανιστούν οι δυσκολίες από την επαγγελματική ζωή. Αυτό που αναζητούσε ήταν η προοπτική: η δυνατότητα ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ότι η προσπάθεια, η εκπαίδευση και η αφοσίωσή του μπορούν να οδηγήσουν κάπου.

«Εδώ βρήκαμε την ισορροπία μας»

Δύο χρόνια μετά τη μετακόμιση στο Άμπου Ντάμπι, η Μάρτα θεωρεί ότι η οικογένειά της κατάφερε να βρει μια νέα ισορροπία.

Η απόφαση να εγκαταλείψει την Ιταλία δεν ήταν απλώς μια αλλαγή εργασίας. Ήταν μια συνολική επιλογή που αφορούσε τον μισθό, την επαγγελματική εξέλιξη, την οικογενειακή ζωή και τη δυνατότητα να σχεδιάσει διαφορετικά το μέλλον της.

Αναγνωρίζει ότι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχουν αντιφάσεις και ζητήματα που δεν είναι εύκολο να απαντηθούν.

Ωστόσο, για την ίδια και την οικογένειά της, το αποτέλεσμα είναι αυτό που τελικά μετρά.

«Και εδώ υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και ασάφειες, όμως εμείς βρήκαμε την ισορροπία μας και επιτέλους είμαστε ευτυχισμένοι», λέει.

Η ιστορία της Μάρτα Σαμπιόν αποτυπώνει, μέσα από μια προσωπική εμπειρία, ένα ευρύτερο ερώτημα που αφορά πολλούς επαγγελματίες: τι κάνει έναν άνθρωπο να εγκαταλείψει την πατρίδα του για μια καλύτερη επαγγελματική και οικογενειακή προοπτική; Για τη 37χρονη νοσηλεύτρια, η απάντηση ήταν ένας συνδυασμός καλύτερων αποδοχών, δυνατότητας εξέλιξης και μιας καθημερινότητας που της επιτρέπει να αισθάνεται ότι η προσπάθειά της μπορεί να αλλάξει το μέλλον της.

Πηγή: www.ilfattoquotidiano.it

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