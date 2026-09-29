MedWatch: Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων – Τι εντόπισαν οι έλεγχοι

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Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών και παραϊατρικών πράξεων καταγράφεται μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, οι έλεγχοι αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, με την πλατφόρμα να επεκτείνει πλέον τη δράση της και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους υγείας.

Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η έναρξη λειτουργίας του MedWatch φαίνεται να έχει οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση της διαδικτυακής προβολής συγκεκριμένων ιατρικών και παραϊατρικών πράξεων.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η ίδια η παρουσία της πλατφόρμας έχει λειτουργήσει ως παράγοντας συμμόρφωσης για ιδιωτικά ιατρεία, κέντρα και κλινικές, καθώς οι διαδικτυακές αναφορές και διαφημίσεις μπορούν πλέον να εντοπίζονται και να αξιολογούνται από το σύστημα.

Το συνολικό ποσοστό των παραβατών που καταγράφεται από την πλατφόρμα, σύμφωνα με την παρουσίαση, είναι κάτω από 1%.



Η νέα πλατφόρμα βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και εξετάζει τη διαδικτυακή παρουσία επαγγελματιών και δομών υγείας, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που εντοπίζει με τα διαθέσιμα στοιχεία των ιατρικών μητρώων και το ισχύον πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις.

Τι εντοπίστηκε σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Οι έλεγχοι που παρουσιάστηκαν από το υπουργείο ανέδειξαν συγκεκριμένες κατηγορίες ευρημάτων.

Μεταξύ άλλων:

119 οδοντιατρεία εντοπίστηκαν να διαφημίζουν ή να πραγματοποιούν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ.

Καταγράφηκαν 231 ευρήματα, τα οποία αφορούν 135 ιατρεία και 29 κλινικές, σχετικά με χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση του ΕΟΦ, μπότοξ και άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος.

Εντοπίστηκαν 911 διαφημιστικά περιεχόμενα για μπότοξ, Dysport και άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος, παρά το γεγονός ότι η σχετική διαφήμιση απαγορεύεται.

Καταγράφηκαν 468 «κόκκινα» ιατρεία, όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα, μη γιατροί φέρονται να διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.

Εντοπίστηκαν 16 περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν συνταγές χωρίς προηγούμενη εξέταση.

Εντοπίστηκαν 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, εκ των οποίων οι τρεις αφορούν φυσικοθεραπευτικές δραστηριότητες.

Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα που παραπέμπονται για έλεγχο και δεν ισοδυναμούν από μόνα τους με τελεσίδικη διαπίστωση παράβασης. Η περαιτέρω αξιολόγηση ανήκει στα αρμόδια ελεγκτικά και πειθαρχικά όργανα.

Από τα social media μέχρι τις ιστοσελίδες

Το MedWatch σχεδιάστηκε ώστε να παρακολουθεί τη διαδικτυακή παρουσία των φορέων που περιλαμβάνονται στα σχετικά μητρώα.

Η πλατφόρμα συλλέγει πληροφορίες από ιστοσελίδες, διαφημίσεις, κοινωνικά δίκτυα, προφίλ επαγγελματιών και άλλες δημόσιες ψηφιακές πηγές και στη συνέχεια τις συγκρίνει με τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές.



Το σύστημα χρησιμοποιεί κατηγοριοποίηση σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και γκρι, ανάλογα με το είδος του ευρήματος και την ανάγκη περαιτέρω ελέγχου.



Η αρχική πιλοτική εφαρμογή αφορούσε κυρίως δομές που ήταν ενταγμένες στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στην πρώτη φάση, σύμφωνα με την παρουσίαση της πλατφόρμας, είχαν ελεγχθεί χιλιάδες δομές και είχαν προκύψει ευρήματα που χρειάζονταν αξιολόγηση από τους αρμόδιους φορείς.





Στο μικροσκόπιο και οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγοι

Το επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση του ελέγχου.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, η πλατφόρμα θα επεκτείνει το «σκανάρισμά» της και σε οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια και διαιτολόγους.

Η επέκταση αυτή σημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής του συστήματος δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στη διαδικτυακή προβολή ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς, αλλά θα καλύπτει ευρύτερα δραστηριότητες που σχετίζονται με υπηρεσίες υγείας.

Τα ευρήματα θα διαβιβαστούν για έλεγχο

Το MedWatch δεν λειτουργεί ως δικαστικό ή πειθαρχικό όργανο. Ο ρόλος του είναι να εντοπίζει ψηφιακά ευρήματα και να επιταχύνει τη διαδικασία εντοπισμού περιπτώσεων που χρειάζονται έλεγχο.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους για αξιολόγηση και στη συνέχεια, όπου απαιτείται, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς μια ένδειξη της πλατφόρμας δεν αποτελεί από μόνη της τελική κρίση για το αν έχει διαπραχθεί παράβαση. Η διαπίστωση και οι τυχόν κυρώσεις προκύπτουν από την προβλεπόμενη ελεγκτική διαδικασία.

Στο επίκεντρο και ο Γιώργος Πατούλης

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα σε βάρος του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, συγκεντρώθηκαν και διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για θεσμικό έλεγχο.

Ο ίδιος ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι συμφωνεί με την παραπομπή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ότι είχε ζητήσει πλήρη έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.



Η διαδικασία αυτή αφορά έλεγχο καταγγελιών και δεν αποτελεί από μόνη της διαπίστωση ευθύνης.

Τι συμβαίνει με το ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού



Στην παρουσίαση έγινε αναφορά και στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το MedWatch το έχει κατατάξει στην κατηγορία «κίτρινο», με την υπόθεση να παραπέμπεται στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω έλεγχο.

Και σε αυτή την περίπτωση, η κατηγοριοποίηση της πλατφόρμας αποτελεί ένδειξη για περαιτέρω εξέταση και όχι τελική διαπίστωση παράβασης.

Νέα επιτροπή για την αναγεννητική ιατρική

Παράλληλα με το MedWatch, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τη σύσταση επιτροπής για την ευεξία, τη μακροζωία και την ευζωία, με αντικείμενο που συνδέεται και με την αναγεννητική ιατρική.

Επικεφαλής της επιτροπής θα είναι η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ενώ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να εξετάζονται οι εξελίξεις στην αναγεννητική ιατρική με έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών και στη δημόσια υγεία.

Ένα νέο μοντέλο ψηφιακού ελέγχου



Το MedWatch σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στους ελέγχους της διαδικτυακής δραστηριότητας στον χώρο της υγείας.

Μέχρι σήμερα, σημαντικό μέρος των ελέγχων ενεργοποιούνταν μετά από καταγγελίες. Η νέα πλατφόρμα επιχειρεί να μεταφέρει ένα τμήμα της διαδικασίας σε προληπτικό και αυτοματοποιημένο επίπεδο, καθώς το σύστημα μπορεί να αναζητά συνεχώς δημόσια διαθέσιμο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.



Το ζητούμενο πλέον είναι τι θα προκύψει από τους ελέγχους των αρμόδιων φορέων μετά τα αρχικά «flags» της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μείωση κατά 91% στις συγκεκριμένες διαδικτυακές διαφημίσεις αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε από το υπουργείο. Ταυτόχρονα, οι εκατοντάδες περιπτώσεις που έχουν επισημανθεί δείχνουν το μέγεθος του πεδίου που καλούνται να εξετάσουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι και οι υπόλοιπες αρμόδιες αρχές.

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