ΤΡΙ.29 Σεπ 2026 20:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν καθαρίστρια ότι τους έκλεψε 50.000 ευρώ, αλλά τα λεφτά ήταν μέσα στο σπίτι

περιπολικό
clock 18:18 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της 28χρονης καθαρίστριας που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με το protothema.gr, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα η 51χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει πως από την οικία της είχαν κάνει «φτερά» 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τα οποία είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στη σύλληψη της 28χρονης από τη Γεωργία, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στην οικία. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα ή οι λίρες. Μετά τη νέα εξέλιξη και την ανάκληση της καταγγελίας από την ιδιοκτήτρια, η υπόθεση αναμένεται να πάρει διαφορετική τροπή.

Διαβάστε επίσης 

Ο διάπλους του Ισθμού της Κορίνθου από την κανονιοφόρο «Νικηφόρος» - Βίντεο από το Πολεμικό Ναυτικό

Σάλος με το μηχάνημα βιοανάδρασης στο ιατρείο της Καρυστιανού: «Απαγορεύεται», δηλώνει η Παγώνη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

καθαρίστρια Σύλληψη Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis