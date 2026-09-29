Μεγάλη επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Κρήτης: Χρηματοδότηση 2.5 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Ιωάννη Τσαμαρδίνου από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση €2.5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα EIC Transition του European Innovation Council για το έργο «ΕΤΙΑ», εκ των οποίων τα €0.5 εκ. ωφελούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το EIC Transition είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό εργαλείο (ποσοστό επιτυχίας 6%) που υποστηρίζει τη μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμες εφαρμογές με εμπορικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος με όνομα ΕΤΙΑ. Το προϊόν θα αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί την λήψη αποφάσεων και την ανακάλυψη γνώσης από δεδομένα, ενώ θα δύναται να συνδιαλέγεται με το χρήστη σε φυσική γλώσσα με τεχνολογίες AI Agent. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του είναι ότι αυτοματοποιεί την ανακάλυψη αιτιακών σχέσεων από δεδομένα και δεν βασίζεται αποκλειστικά σε προβλεπτικά μοντέλα για την λήψη αποφάσεων. Το ΕΤΙΑ έχει εφαρμογές σε πληθώρα προβλημάτων στην βιομηχανία, την επιστήμη και την ιατρική.

Το ΕΤΙΑ είναι απόρροια δεκαετιών έρευνας και εφαρμογών στην ανάλυση δεδομένων και αλγορίθμους αιτιακής ανακάλυψης από δεδομένα του εργαστηρίου του Καθ. Ι.Τσαμαρδίνου. Η έρευνα αυτή έχει χρηματοδοτηθεί από το European Research Council (ERC) καθώς και από φορείς της βιομηχανίας και διεθνείς συνεργασίες.

Στο έργο συμμετέχουν ως συνεργάτες εταιρείες (Huawei, Honda, Phenomena+, JADBio) που ήδη έχουν ήδη εφαρμόσει το προϊόν σε δεδομένα από καμπάνιες marketing, ροής τηλεπικοινωνιακών δικτύων 5G και αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί νέα εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εμπορική του εκμετάλλευση, ενώ θα δημιουργήσει περίπου 11 νέες θέσεις εργασίας και πλήθος από νέα ερευνητικά αποτελέσματα.

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