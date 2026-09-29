Παρέμβαση εισαγγελέα για την κλινική-«φάντασμα» στη Θεσσαλονίκη – Ελέγχονται οι αρχές

Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, ζητά να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που έγινε το 2025 και κυρίως να αιτιολογήσουν τη μη αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και απαιτούμενης υποδομής.

Παράλληλα ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και να αιτιολογήσει τη μη οριστική διακοπή της συγκεκριμένης κλινικής παρότι είχε εισήγηση της Επιτροπής για αυτό, στις αρχές του 2026, αλλά και να συναφθεί καταστατικό λειτουργίας της κλινικής την περίοδο που ερευνάται.

Τέλος, ζητείται να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι, δίνοντας εξηγήσεις για τη λειτουργία του, τόσο ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής όσο και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε το ογκολογικό τμήμα.

Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα.

Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι έλεγχοι στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διερεύνησε και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια.

Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αθήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς.

Γεωργιάδης για την κλινική στη Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού

Για την ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο ΕΡΤnews ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως «ό,τι καταγγελία έχουμε στο Υπουργείο Υγείας τη στέλνουμε αμέσως στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μια από αυτές ήταν και αυτή η καταγγελία. Στείλαμε στην Εθνική Αρχή διαφάνειας, ξεκίνησε ο έλεγχος και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα»

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα ασταμάτητα και τώρα με το Medwatch ακόμα περισσότερο», ενώ συμπλήρωσε ότι «έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού».

Πηγή: ΕΡΤ

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