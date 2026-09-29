Σιλβέστερ Σταλόνε: "Θα ήθελα να είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα, ήμουν τόσο ανόητος"

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε υποστηρίζει πως θα έπρεπε να έχει παντρευτεί τη σύζυγό του οχτώ χρόνια νωρίτερα.







Ο ηθοποιός, ο οποίος γνωρίστηκε τυχαία με την Τζένιφερ Φλάβιν σε ένα εστιατόριο το 1988, με τους δυο τους να παντεύονται το 1997 συμπληρώνοντας φέτος 29 χρόνια γάμου, ρωτήθηκε στην εκπομπή «CBS Sunday Morning» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ποια κατάσταση στη ζωή του θα επέλεγε να ξαναζήσει διαφορετικά, αν είχε μια δεύτερη ευκαιρία.







Ο ηθοποιός πήρε λίγο χρόνο να σκεφτεί, καθώς η ερώτηση αυτή, όπως δήλωσε, ήταν δύσκολη και στη συνέχεια εξομολογήθηκε: «Θα ήθελα να είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα. Ήμουν πραγματικά τόσο ανόητος, ανέβαλλα συνεχώς τα πράγματα. Γιατί, ξέρετε, ακόμα μαθαίνω για τις σχέσεις με τον δύσκολο τρόπο» και απευθυνόμενος στην αγαπημένη του πρόσθεσε: «Αυτό λοιπόν το μετανιώνω. Και λυπάμαι, μωρό μου».

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