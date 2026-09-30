EuroCup: Πρεμιέρα με επίδειξη δύναμης ο Άρης στη Γαλλία

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Δείχνοντας... χαρακτήρα, από τα μισά της δεύτερης περιόδου και μετά, ο Άρης πέρασε νικηφόρα απόψε από τη Γαλλία, στην αυλαία του EuroCup, απέναντι στη Λε Μαν. Κέρδισε με 87-74, έχοντας "όπλα" την εξαιρετική άμυνά του, υπεροχή στη ρακέτα (49 ριμπάουντ, 15 εκ των οποίων επιθετικά, με την αντίπαλό του να έχει συνολικά 38) και βασική επιθετική αιχμή τον Ει Τζέι Λίντελ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ "έγραψε" στο ματς 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κοψίματα. Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Έρλ (13 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ενώ καταλυτική ήταν η παρουσία του Βασίλη Τολιόπουλου (13 πόντοι, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Πρώτος σκόρερ για τη Λε Μαν ήταν ο Κάρλος Στιούαρτ τζούνιορ (17 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 40-39, 55-63, 74-87

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Ερλ 13 (1/4 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 13 (3/9 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντιμιτρίεβιτς 8 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μόργκαν 9 (2/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Λιντέλ 19 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Χαραλαμπόπουλος 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αντετοκούνμπο Κ. 4, Αντετοκούνμπο Θ. 4 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιρτς 4, Μοκόκα 6 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)