Ο Ερντογάν συγκάλεσε τους οικονομικούς επιτελείς για την κρίση των funds

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκαλεί σήμερα τους οικονομικούς του συμβούλους και τους επικεφαλής των αρμόδιων κρατικών θεσμών, καθώς η έρευνα για τις καταγγελίες γύρω από τα επενδυτικά κεφάλαια και τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών διευρύνεται.

Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην έρευνα για τα funds, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Οικονομικών παρουσίασαν αναλυτικά τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την εκκαθάριση των κλειστών κεφαλαίων.

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης ότι όσοι διαπιστωθεί πως συμμετείχαν σε ενέργειες που διατάραξαν τη λειτουργία της αγοράς, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου, ενώ ανακοίνωσε την προετοιμασία νέων διοικητικών και νομικών ρυθμίσεων για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων προβλημάτων. Η σημερινή συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην εκκαθάριση των κεφαλαίων, στην προστασία των επενδυτών και στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών.

Η έρευνα για τα funds

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις, καθώς εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένα funds μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά και οι ενδεχόμενες ευθύνες εποπτικών αρχών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK), ενώ εξετάζονται επίσης ζητήματα αδειοδοτήσεων, τραπεζικών πιστώσεων και πιθανών διασυνδέσεων μεταξύ επενδυτών και πολιτικών ή διοικητικών κύκλων.

Η έρευνα για τη MASAK, την υπηρεσία για το οικονομικό έγκλημα, προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση, με καταγγελίες για μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις οικονομικών στοιχείων και πιθανή αλλοίωση δεδομένων.

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