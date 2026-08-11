Κυρ. Μητσοτάκης: Στο νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες μετά από ατύχημα με ποδήλατο

Ένα ελαφρύ ατύχημα είχε τη Δευτέρα (10.08) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση με το ποδήλατό του.

Ο κ. Μητσοτάκης υπέστη μικροτραυματισμούς στο χέρι, καθώς και ορισμένες εκδορές από την τριβή με το έδαφος. Κατά την παραμονή του εκεί, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το προσωπικό του νοσοκομείου και με παρευρισκόμενους πολίτες, ενώ αποχώρησε αμέσως μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: