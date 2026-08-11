Ο «προφήτης της καταστροφής» προβλέπει τι θα γίνει στις αμερικανικές εκλογές του 2028

Η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε - και υπάρχει ακόμα - αναμφίβολα γεμάτη εντάσεις και ανατροπές. Από τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον της ζωής του μέχρι την απρόσμενη συμμαχία του με την Cardi B, αλλά και τα ποσοστά αποδοχής που κατέγραψαν ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι εξελίξεις δεν σταμάτησαν να τραβούν την προσοχή.

Παράλληλα, ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και μια τρίτη προεδρική θητεία, κοινοποιώντας πρόσφατα στο Truth Social μια αφίσα τεχνητής νοημοσύνης για το 2028, παρά τα νομικά εμπόδια που ορίζει το σύνταγμα.

Τι προέβλεψε το μέντιουμ για την πολιτική συνέχεια του Τραμπ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το μέντιουμ Κρεγκ Χάμιλτον-Πάρκερ εξέφρασε τις εκτιμήσεις του για το μέλλον του Αμερικανού ηγέτη. Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, ο Χάμιλτον-Πάρκερ δήλωσε βέβαιος πως ο Τραμπ «θα επιβιώσει από την προεδρία».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις πολιτικές εξελίξεις, ο αποκαλούμενος «προφήτης της καταστροφής» υπενθύμισε πως είχε ήδη προβλέψει τις τρεις απόπειρες κατά της ζωής του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλες ή ότι έχουν ήδη αποτραπεί πολλές που δεν έγιναν ποτέ γνωστές. Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ ενδέχεται τελικά να προχωρήσει ακόμη και σε μια τρίτη θητεία.

Η προειδοποίηση για νέο κύκλο κινδύνου

Παρά την αισιόδοξη αυτή πρόβλεψη για την επιβίωση του Τραμπ, ο διορατικός προειδοποιεί πως ο κίνδυνος δεν έχει απομακρυνθεί. Σε νεότερη ανάρτησή του απηύθυνε προειδοποίηση για επικείμενους κινδύνους που βλέπει να πλησιάζουν τον Αύγουστο.

Όπως εξήγησε, είδε ένα όνειρο στο οποίο ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν σε ένα δωμάτιο ασφαλείας. Στο ίδιο δωμάτιο δεν ήταν μόνος του, αλλά συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, καθώς και από άλλους Αμερικανούς πολιτικούς και ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Αν και ξεκαθάρισε πως το καταφύγιο δεν αποτελεί ένδειξη για πυρηνικό πόλεμο, υπογράμμισε τη συμβολική σημασία που έχουν συνήθως τα οράματά του. Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή του δημιούργησε την αίσθηση ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος και άμεση απειλή για τη ζωή όχι μόνο του Τραμπ, αλλά και άλλων μελών της αμερικανικής διοίκησης.

Συνδέοντας αυτή την εικόνα με τις παλαιότερες προβλέψεις του, το μέντιουμ εκτιμά ότι αναμένεται ένα νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν με στόχο Αμερικανούς πολιτικούς. Όπως σημείωσε, είναι ήδη γνωστό ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό όσον αφορά το Ιράν, ενώ η ιρανική πλευρά έχει διαμηνύσει ανοιχτά τις προθέσεις της για αντίποινα.

Παρ' όλα αυτά, ο Χάμιλτον-Πάρκερ επιμένει πως, αν και αισθάνεται ότι κάποια επίθεση ενδέχεται να πετύχει τον στόχο της, δεν πιστεύει ότι θα πληγεί ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά ενδεχομένως κάποιο πρόσωπο από το περιβάλλον του ή κάποιος άλλος υψηλόβαθμος πολιτικός.

Πηγή: Gazzetta.gr

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