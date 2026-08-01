Δήμος Φαιστού: Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους πεσόντες στη Μάχη στο Τραχήλι

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Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Βοριζίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Ενορία Βοριζίων, προσκαλούν την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 στον Ιερό Ναό Παναγίας Αρματοκρατούσας Βοριζίων στην εκδήλωση μνήμης και τιμής των τοπικών ηρώων που έπεσαν κατά τη μάχη με τα στρατεύματα κατοχής στο Τραχήλι Βοριζίων στις 15 Αυγούστου 1943.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αρματοκρατούσας στα Βορίζια και θα κορυφωθεί με την τελετή στο Μνημείο Πεσόντων.

· 07:00 π.μ. Όρθρος - Ιερά Ακολουθία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αρματοκρατούσας Βοριζίων.

· 09:30 π.μ. Τέλεση μνημοσύνου στον Ιερό Ναό.

· 09:45 π.μ. Ιστορικά Γεγονότα Βοριζίων

· 10.15 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων

· Έπαρση σημαίας

· Κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Ηρώου των Πεσόντων.

· Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των τοπικών ηρώων που έπεσαν κατά τη μάχη με τα στρατεύματα κατοχής.

· Εθνικός ύμνος.

· Λήξη τελετής.

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