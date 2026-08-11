Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Στην 3η θέση των καθυστερήσεων η Αθήνα λόγω νέων ελέγχων

Τεράστιες καθυστερήσεις καταγράφονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – μεταξύ των οποίων και της Αθήνας – λόγω της εφαρμογής του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των συνόρων της ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία των Financial Times, φέτος το καλοκαίρι, οι μέγιστοι χρόνοι αναμονής σε πολλές περιπτώσεις διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, φτάνοντας έως και τις δύο ώρες.

Μεγάλη είναι η πίεση – λόγω και της καλοκαιρινής τουριστικής κίνησης – και στο Ελ. Βενιζέλος, όπου απογοητευμένοι ταξιδιώτες στέκονται για ώρες στο αεροδρόμιο, περιμένοντας να περάσουν τους ελέγχους.

«Κρασάρουν» τα αεροδρόμια λόγω των νέων ελέγχων

Ο ταξιδιωτικός κλάδος είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το νέο σύστημα θα οδηγούσε σε μεγάλες καθυστερήσεις, επισημαίνοντας ότι δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη ο κίνδυνος δημιουργίας σοβαρών σημείων συμφόρησης, καθώς τα αεροδρόμια δυσκολεύονται να διεκπεραιώσουν τους επιβάτες με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή τον Απρίλιο το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), το οποίο απαιτεί από επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός ΕΕ να καταχωρούν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, φωτογραφία και προσωπικά στοιχεία κατά την πρώτη άφιξή τους.

Στόχος του συστήματος είναι να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ, παρακολουθώντας ποιοι εισέρχονται και εξέρχονται από την Ένωση, εντοπίζοντας ταξιδιώτες που παραμένουν πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας της βίζας τους και βοηθώντας στον εντοπισμό προσώπων που καταζητούνται για εγκλήματα. Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει σημαδευτεί από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στον εξοπλισμό.

«Μόνο οι Ευρωπαίοι θα σκέφτονταν τέτοιες βλακείες»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, χαρακτήρισε το σύστημα «λανθασμένα σχεδιασμένο» και υποστήριξε ότι η διαδικασία θα έπρεπε να μεταφερθεί στο διαδίκτυο. «Μόνο οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να εφεύρουν τέτοιες βλακείες», είπε σε επενδυτές τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι η αεροπορική εταιρεία είχε καταγράψει σημαντικές ουρές σε περίπου 15 αεροδρόμια.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι έχουν προκαλέσει «καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και περαιτέρω λειτουργικά προβλήματα».

«Καθώς οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται, βλέπουμε να εντείνεται η ανησυχία τόσο στους Βρετανούς όσο και στους Βορειοαμερικανούς ταξιδιώτες σχετικά με το πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένουν στην ουρά», δήλωσε ο Όλιβερ Μάξφιλντ, ιδρυτής της Qsensor, εταιρείας ταξιδιωτικών αναλύσεων, που παρείχε και τα σχετικά στοιχεία στους Financial Times.

Τα δεδομένα δείχνουν σαφείς αυξήσεις στους χρόνους αναμονής κατά τις ώρες αιχμής. Ενδεικτικό των προβλημάτων είναι πως πολλά αεροδρόμια αναγκάστηκαν τελικά να απενεργοποιήσουν προσωρινά ορισμένα τμήματα των ελέγχων του EES, για παράδειγμα παραλείποντας τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά τις ώρες αιχμής, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Κέντον Τζάρβις, κάλεσε τα αεροδρόμια που δεν αξιοποιούν την προβλεπόμενη ευελιξία «να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική και να μην αφήνουν τον κόσμο να στέκεται εκεί για τρεις ώρες».

Ζητείται «ευελιξία» από την Κομισιόν για αποσυμφόρηση

Αυτή η ευελιξία προβλέπεται να λήξει τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οκτώ κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και η Ελβετία, έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει το συγκεκριμένο καθεστώς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά αυτή την περίοδο με τα κράτη-μέλη το ενδεχόμενο παράτασης των υφιστάμενων εξαιρέσεων. «Σε ό,τι αφορά την περίοδο μετά το καλοκαίρι, βρισκόμαστε σε στενή και εποικοδομητική επαφή με τα λίγα εκείνα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ωστόσο, μιλώντας στους Financial Times, τόνισε τα «πολύ σαφή οφέλη για την ασφάλεια» που προσφέρει το EES, σημειώνοντας ότι από την έναρξη λειτουργίας του έχουν καταγραφεί 160 εκατομμύρια είσοδοι και έξοδοι.

Εκνευρισμός στο Ελ. Βενιζέλος – Ουρές αναμονής για τους τουρίστες

Δημοσίευμα της Daily Mail αναδεικνύει το πρόβλημα και στο Ελ. Βενιζέλος Οι τουρίστες, αναφέρει, «εν μέσω της θερινής περιόδου, βρίσκονται αντιμέτωποι με ουρές αναμονής πολλών ωρών στο αεροδρόμιο, καθώς οι νέοι έλεγχοι διαβατηρίων της ΕΕ προκαλούν νέα ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες».

Βίντεο που κατέγραψε Βρετανός ταξιδιώτης στο ελληνικό αεροδρόμιο δείχνει απογοητευμένους επιβάτες να έχουν συγκεντρωθεί σε τεράστιες ουρές, περιμένοντας να περάσουν από τους απαραίτητους ελέγχους.

Το διεθνές αεροδρόμιο στην ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί ένα ακόμη ευρωπαϊκό «hotspot» όπου καταγράφεται χάος στους ελέγχους διαβατηρίων, γράφει η Daily Mail. Ένας ταξιδιώτης που περνούσε από το αεροδρόμιο δήλωσε στο βρετανικό μέσο: «Είμαι εδώ πάνω από μία ώρα και έχω προχωρήσει μόλις περίπου 30 μέτρα. Είναι εφιάλτης, με ανθρώπους να χάνουν τις πτήσεις τους».

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αναφέρει: «Από τις 30 Μαρτίου 2026, το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES) έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν προς και από τον Χώρο Σένγκεν.

Η διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα μεγάλους χρόνους αναμονής. Συνιστάται στους επιβάτες να προσέρχονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον δυόμισι ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, προκειμένου να ολοκληρώνουν εγκαίρως το check-in, τον έλεγχο ασφαλείας και τον έλεγχο διαβατηρίων, όπου αυτός απαιτείται. Σημαντικό: Η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης ενδέχεται να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης».

Τρίτη χειρότερη η Ελλάδα στις καθυστερήσεις

Σημειώνεται πως η Ελλάδα βρίσκεται και στην τρίτη χειρότερη θέση – μεταξύ δέκα χωρών με την υψηλότερο αεροπορική κίνηση – σχετικά με τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στα αεροδρόμιά της, για το διάστημα από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία επισκόπηση του Eurocontrol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, την εν λόγω εβδομάδα στην Ελλάδα αντιστοιχούσε το 11% του συνολικού χρόνου καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο που σχετιζόταν με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή των πτήσεων.

Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο μερίδιο του συνολικού χρόνου των συγκεκριμένων καθυστερήσεων, μετά τη Γαλλία, η οποία συγκέντρωσε το 40%, και την Ισπανία με 14%. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Eurocontrol αποδίδει τις συγκεκριμένες καθυστερήσεις σε περιορισμούς χωρητικότητας και ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: