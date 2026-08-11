Ρομά επιτέθηκαν με βρισιές κατά της Λατινοπούλου στο πλοίο για την Τήνο (βίντεο)

Θύμα φραστικής επίθεσης έπεσε ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ περίμενε να επιβιβαστεί σε πλοίο. Το σκηνικό έντασης πυροδοτήθηκε όταν την πλησίασε μια ομάδα Ρομά προκειμένου να της ζητήσει τον λόγο για τις θέσεις της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας από την ομάδα απευθύνθηκε στην κυρία Λατινοπούλου, λέγοντάς της χαρακτηριστικά πως «δεν είμαστε όλοι ίδιοι». Η ευρωβουλευτής απάντησε άμεσα, σπεύδοντας να διευκρινίσει τη στάση της απέναντι στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Όπως εξήγησε, δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα με όσους είναι νομοταγείς, πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους και δεν εμπλέκονται σε αδικήματα, όπως οι κλοπές και οι ρευματοκλοπές.

«Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί», υπογράμμισε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», διαχωρίζοντας τη θέση της.

Ωστόσο, η συζήτηση πήρε γρήγορα απρόβλεπτη τροπή. Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ένας εκ των ανδρών της ομάδας εξαπέλυσε μια χυδαία λεκτική επίθεση εναντίον της.

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