Λύγισε στην παράταση ο Ολυμπιακός – Στο Europa League μετά το 2-1 από τη Ναϊμέγκεν

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Ο Ολυμπιακός έφτασε μία ανάσα από την πρόκριση στα playoffs του Champions League, όμως δεν άντεξε μέχρι το τέλος απέναντι στη Ναϊμέγκεν. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στην Ολλανδία με τον Ελ Κααμπί, έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Φορτούνη και τελικά γνώρισαν την ήττα με 2-1 στην παράταση.

Η Ναϊμέγκεν, σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπόντο/Γκλιμτ. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, συνεχίζει στην Ευρώπη μέσω του Europa League, έχοντας εξασφαλισμένη θέση στη League Phase.

Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό του. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πίεζαν ψηλά, επιχειρώντας να δυσκολέψουν την κυκλοφορία της Ναϊμέγκεν και να εκμεταλλευτούν τα λάθη των γηπεδούχων.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, ωστόσο, ήρθε για τους Ολλανδούς. Στο 10ο λεπτό ο Σερί επιχείρησε να εκτελέσει από δύσκολη γωνία, ο Πόποβιτς αντέδρασε εντυπωσιακά και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Ναϊμέγκεν πήρε σταδιακά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έγινε πιο απειλητική, ενώ ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να προχωρήσει νωρίς σε αλλαγή λόγω του τραυματισμού του Ζότα Σίλβα, με τον Φορτούνη να περνά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, είχε τη δική του μεγάλη στιγμή λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 40' ο Μάρτινς βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κρέταζ και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ελ Κααμπί έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά

Το δεύτερο ημίχρονο δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τους Πειραιώτες.

Μόλις 45 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Ολυμπιακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Φορτούνης έβγαλε εξαιρετική μπαλιά προς τον Σα, ο οποίος κινήθηκε εξαιρετικά από τα δεξιά και μπήκε στην περιοχή. Η παράλληλη πάσα του ανάγκασε τον Κρέταζ να επέμβει, όμως ο Ελ Κααμπί βρέθηκε στο σωστό σημείο και με ψύχραιμο πλασέ σε κενή εστία έγραψε το 0-1.

Το γκολ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στους Ολλανδούς, οι οποίοι ανέβασαν την πίεσή τους και άρχισαν να ψάχνουν την ισοφάριση.

Ο Πόποβιτς κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό με δύο σημαντικές επεμβάσεις μέσα σε δύο λεπτά. Στο 67' σταμάτησε την προσπάθεια του Μορ και λίγο αργότερα είπε «όχι» και στον Λίνσεν.

Η πίεση, όμως, απέφερε τελικά καρπούς.

Η ισοφάριση και η αποβολή που άλλαξε τα πάντα

Στο 70ό λεπτό η Ναϊμέγκεν έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Μετά από γρήγορη ανάπτυξη, ο Λέμπρετον έβγαλε με τακουνάκι τον Τάντιτς, εκείνος κινήθηκε από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα προς τον Λίνσεν, ο οποίος με προβολή νίκησε τον Πόποβιτς για το 1-1.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι η πρόκριση θα κρινόταν στις λεπτομέρειες, ο Ολυμπιακός δέχθηκε ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα.

Στο 80ό λεπτό ο Φορτούνης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ελληνική ομάδα με δέκα παίκτες για το τελευταίο κομμάτι της κανονικής διάρκειας και την παράταση.

Η Ναϊμέγκεν πίεσε ακόμη περισσότερο και στις καθυστερήσεις έφτασε στην ανατροπή. Το γκολ του Σίρχαους, όμως, ακυρώθηκε μετά την εξέταση της φάσης, καθώς διαπιστώθηκε οφσάιντ στην αρχή της επίθεσης.

Το γκολ της λύτρωσης στην παράταση

Με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται πλέον με αριθμητικό μειονέκτημα, η παράταση εξελίχθηκε σε δοκιμασία αντοχής.

Η Ναϊμέγκεν συνέχισε να πιέζει και τελικά βρήκε το πολυπόθητο γκολ στο 95ο λεπτό. Ο Μορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως με δέκα παίκτες και την κόπωση να είναι πλέον εμφανής, δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα έστελνε ξανά την πρόκριση προς την πλευρά τους.

Το τελικό 2-1 σφράγισε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League.

Συνεχίζει στο Europa League

Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά το Champions League, αλλά όχι την Ευρώπη. Η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League και θα συνεχίσει εκεί την ευρωπαϊκή της πορεία.

Για τους Πειραιώτες, η αποβολή του Φορτούνη αποδείχθηκε κομβική στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να προηγηθεί και να βάλει τη Ναϊμέγκεν σε δύσκολη θέση, όμως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το αριθμητικό μειονέκτημα μέχρι το τέλος.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια συνεχίζεται, αλλά πλέον με διαφορετικό στόχο. Το Champions League χάθηκε στην Ολλανδία, με τη Ναϊμέγκεν να παίρνει το εισιτήριο για τα playoffs και τον Ολυμπιακό να στρέφει πλέον την προσοχή του στο Europa League.

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