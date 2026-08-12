«Πυρά» ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: «Υπήρξες το πρότυπο του Μητσοτάκη – Τα ανέκδοτα ένα, ένα»

«Βέλη» εκτοξεύει το ΠΑΣΟΚ σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο «κατηγορώ» του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για «κυβέρνηση της και της μίζας».

«Είναι πολύ νωπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης του» ανέφερε χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σε αιχμηρό τόνο, σχολίασε πως ο κ. Τσίπρας «σήμερα τάχα αποστρέφεται, αυτό που ανήγαγε σε επιστήμη με αποκορύφωμα όταν έστειλε χωρίς στοιχεία στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς του αντιπάλους».

«Υπήρξε μάλιστα, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, πρότυπο και για τον κ. Μητσοτάκη, που έχει δώσει ρεσιτάλ επιθέσεων στους θεσμούς και το κράτος δικαίου».

«Τόσο ίδιοι, γι’ αυτό δεν προκαλεί εντύπωση που ο κ. Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν» ανέφερε.

«Τα ανέκδοτα να μας τα λέτε ένα-ένα, γιατί θα κάνουμε καινούργιο συκώτι από τα γέλια» σχολίασαν από την Τρικούπη με σκωπτικό ύφος.

«Δεν επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, λέει ο εμπνευστής, οργανωτής και εντολέας της επιχείρησης λάσπης προς τη Δημοκρατική Παράταξη, που εκτελούν με χαρά συγκεκριμένα ακροδεξιά ΜΜΕ. Για τον κ. Τσίπρα, εξάλλου, η ακροδεξιά ήταν πάντα χρήσιμη είτε συγκυβερνώντας μαζί της είτε ποντάροντας στις ψήφους των Χρυσαυγιτών στη Βουλή. Δυστυχώς για εσάς δεν έπαθαν αμνησία οι πολίτες» ανέφεραν.

«Μπροστά στη βουλιμία της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν αρχηγό στα μέτρα τους»

«Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία έχει συγκρουστεί ο κ. Τσίπρας, είναι αυτά της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των δανειοληπτών» σημειώνεται στη .

«Θα βρει -όπως δηλώνει- δημοσιονομικό χώρο στην εντιμότητα του. Ο κ. Τσίπρας με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις στημένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα “δημοκρατικά συνέδρια” στα μπουζουξίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα;» σημείωσε

«Ο κ. Τσίπρας μπροστά στη βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους.

Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι service στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

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