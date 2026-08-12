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Βανδή για Θεοδωρίδου: «Περίμενα να μεγαλώσει λίγο η Νατάσα»

βανδή
clock 11:00 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου θα συνεργαστούν τον φετινό χειμώνα. Η Δέσποινα Βανδή μέσα από ένα βίντεο  βρήκε την ευκαιρία να πει τη δική της εκδοχή για το γιατί αυτή η συνεργασία άργησε τόσο.

«Αυτή τη συνεργασία περίμενα πολλά χρόνια να την κάνω, αλλά περίμενα να μεγαλώσει λίγο η Νατάσα για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Ήταν πολύ μικρούλα, έπαιζε στις παιδικές χαρές. Τι να κάνουμε;», είπε η Δέσποινα Βανδή.

Τι είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου;

«Λοιπόν εγώ θα απαντήσω σοβαρά. Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω με τη Δέσποινα φέτος γιατί νιώθω και πιστεύω, θα το δείτε και εσείς, θα δικαιωθώ, ταιριάζουμε πάρα πολύ και είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή έτοιμες γι’ αυτή τη συνεργασία με όλα μας τα τραγούδια, με όλο μας το κέφι και με όλη μας την αγάπη», δήλωσε.

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