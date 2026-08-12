Super Cup: ΑΕΚ – ΟΦΗ απόψε για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Παγκρήτιο στάδιο

Ραντεβού με την ιστορία απόψε για τον ΟΦΗ. Ο Κυπελλούχος Ελλάδας αντιμετωπίζει στις 20:00, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι Κρητικοί επιστρέφουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μάχη του Super Cup, αυτή τη φορά όμως με διαφορετική ιδιότητα και με το Κύπελλο Ελλάδας στις αποσκευές τους.

Για τον ΟΦΗ, η αποψινή αναμέτρηση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη παιχνίδι προετοιμασίας πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είναι μια ακόμη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλείου να επιβεβαιώσει τη δυναμική που απέκτησε στο φινάλε της περασμένης σεζόν και να διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο, απέναντι μάλιστα σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προέρχεται από ένα καλοκαίρι σημαντικών αλλαγών. Ο ΟΦΗ αποχαιρέτησε πρόσωπα που είχαν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ομάδα, όπως ο επί σειρά ετών αρχηγός Χουάν Νέιρα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο MVP του τελικού του Κυπέλλου Λεβάν Σενγκέλια και ο πρώτος σκόρερ Έντι Σαλσέδο. Παράλληλα, οι Κρητικοί επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα νέο αγωνιστικό μείγμα, με στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο μεταγραφικό κομμάτι, ο ΟΦΗ ενισχύθηκε με ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσθέσουν εμπειρία και ποιότητα. Στο Ηράκλειο μετακόμισαν οι Ανδρέας Μπουχαλάκης και Μιχάλης Σιέλης από τον Παναιτωλικό, ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, με σημαντική παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος κουβαλά σημαντικές παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο, όπως και ο Λορέντσο Ντίκμαν. Αντίθετα εκει που ''πονούσε'' η Κρητική ομάδα στη θέση του σέντερ φορ, έχει καθυστερήσει υπερβολικά.

Τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων στην Ολλανδία δεν ήταν αυτά που θα ήθελαν στον ΟΦΗ, καθώς η κρητική ομάδα γνώρισε πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ο Χρήστος Κόντης, ωστόσο, γνωρίζει ότι τα φιλικά αποτελούν μέρος της διαδικασίας μονταρίσματος και ότι η εικόνα της ομάδας θα κριθεί στα επίσημα παιχνίδια.

Και το πρώτο μεγάλο επίσημο τεστ είναι πλέον μπροστά.

Απέναντι βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία μπαίνει στο Super Cup ως φαβορί, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν. Η «Ένωση» κράτησε μεγάλο μέρος του κορμού της, ενώ προχώρησε και σε σημαντικές προσθήκες, καθώς θέλει να διεκδικήσει εκ νέου την κορυφή και παράλληλα να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, θέλει να μετατρέψει την αποψινή αναμέτρηση σε μια νέα μεγάλη κρητική ποδοσφαιρική παράσταση. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες έχουν ανέβει, ενώ το Super Cup αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους «ασπρόμαυρους» να προσθέσουν ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή τους.

Παράλληλα, η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία και ενόψει των ευρωπαϊκών playoffs του Europa League. Ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ θα μπορούσε να δώσει στον ΟΦΗ την ψυχολογική ώθηση που χρειάζεται, λίγο πριν από τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες που περιμένουν την κρητική ομάδα.

Το βράδυ της Τετάρτης, λοιπόν, ο ΟΦΗ δεν θα αγωνιστεί απλώς για έναν ακόμη τίτλο. Θα αγωνιστεί για να επιβεβαιώσει ότι η περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου δεν ήταν μια παρένθεση, αλλά η απαρχή μιας νέας εποχής για την ομάδα του Ηρακλείου.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Πιθανές ενδεκάδες

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Ισέκα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Αλεξίου, Πήλιος, Κάιρινεν, Μάριν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Πέτρο Πάτρα. Τέταρτος ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, VAR ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς και AVAR ο Μελέτιος Γιουματζίδης.

Δεν υπάρχει παράταση -Oι ομάδες θα οδηγηθούν κατευθείαν στα πέναλτι

Μία σημαντική διαφοροποίηση θα υπάρχει στον αποψινό τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε περίπτωση που οι δύο ομάδες δεν λύσουν τις διαφορές τους μέσα στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, δεν προβλέπεται ημίωρη παράταση εφόσον το παιχνίδι ολοκληρωθεί ισόπαλο μετά τα 90 λεπτά. Αν ΑΕΚ και ΟΦΗ βρίσκονται στο ίδιο σκορ με το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας, ο τίτλος θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Έτσι, ο τελικός μπορεί να οδηγηθεί κατευθείαν στην άσπρη βούλα, χωρίς να μεσολαθήσουν τα δύο δεκαπεντάλεπτα της παράτασης.

Πρόκειται για μία λεπτομέρεια του κανονισμού που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αποψινής μάχης στο Ηράκλειο, καθώς σε περίπτωση ισορροπίας μετά το 90λεπτο, όλα θα κριθούν άμεσα στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Τα ρεκόρ του Super Cup

Η αποψινή συνάντηση έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που ΑΕΚ και ΟΦΗ θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε Super Cup.

Για πρώτη φορά διεξάγονται δύο αγώνες Super Cup το ίδιο ημερολογιακό έτος, διότι ο Ολυμπιακός με τον ΟΦΗ έπαιξαν στις 3 Ιανουαρίου 2026.

Σε κανένα από τα Super Cup έως τώρα δεν έχει βγει κόκκινη κάρτα.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Χουάν Νέιρα έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που αγωνίστηκε σε Super Cup: 36 ετών, 10 μηνών και 11 ημερών.

Δύο νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού, που αγωνίστηκαν το 2007, είναι οι μικρότεροι συμμετέχοντες σε Super Cup: ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης ήταν 16 ετών, 8 μηνών και 8 ημερών, ενώ ο Αριστείδης Σοϊλέδης, που έπαιξε και βασικός ήταν 13 μέρες μεγαλύτερος.

Το Παγκρήτιο είναι το τρίτο γήπεδο που φιλοξενεί το θεσμό (2 αγώνες), μετά το ΟΑΚΑ (6 αγώνες) και το «Γ. Καραϊσκάκης» (3 αγώνες).

O θεσμός έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν έξι διαφορετικές ομάδες: τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την ΑΕΛ, τον ΟΦΗ και την Καστοριά, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τρόπαιο.

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών.

Δύο τελικοί οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, αμφότεροι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τελική νικήτρια την «Ένωση».

Ένας αγώνας πήγε στην παράταση και συγκεκριμένα ο πιο πρόσφατος με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 3 Ιανουαρίου 2025.

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