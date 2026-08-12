Σεισμός στην Κολομβία: «Κάθε λεπτό μετράει» – Ώρες αγωνίας στα ερείπια

Οι δραματικές στιγμές που περνάει η Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα -αφήνοντας πίσω πάνω από 254 νεκρούς- συνεχίζονται, με τις προσπάθειες των διασωστών να εντείνονται προκειμένου να κερδίζουν τη μάχη με το χρόνο. Τα σωστικά συνεργεία κρατούν ακόμη ζωντανές τις ελπίδες τους, «χτενίζοντας» τα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων και δεν τα παρατούν.

Την ώρα που αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 254, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 1.000 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 3.800, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τελικό τραγικό απολογισμό.

Ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταγράψει, επισήμως, τουλάχιστον 195 αγνοούμενους: αριθμός βεβαίως πολύ χαμηλότερος από τον πραγματικό.

Παράλληλα, το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών OCHA υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτήρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Σκάβουν ακόμη και μέσα στο σκοτάδι

Το σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, να κηρύττει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Εντοπίσαμε ανθρώπινη ζωή κάτω από τα συντρίμμια… Κάθε λεπτό μετράει», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με βίντεο από τη διάσωση ενός επιζώντα κάτω από μια τσιμεντένια δοκό.

Στις πλέον πληγείσες πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια γερανών και εκσκαφέων, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι.

Στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετέχουν συγγενείς αγνοουμένων, οι οποίοι ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια, αναζητώντας απεγνωσμένα το παραμικρό σημάδι ζωής, σε ισοπεδωμένα σπίτια, πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Όλοι μαζί δημιουργούν ανθρώπινες αλυσίδες και απομακρύνουν τα συντρίμμια. Όπως λένε οι ειδικοί, οι επόμενες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και ενώ πάνω από 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) αυξάνοντας τον φόβο των πολιτών για μια νέα τραγωδία.

Γυναίκα διασώθηκε μετά από 30 ώρες

Ομάδες διάσωσης από την πρωτεύουσα υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που αναζητούν επιζώντες στην πόλη Κάλι, περίπου 125 μίλια νοτιοδυτικά από το επίκεντρο του σεισμού. Μάλιστα, διέσωσαν μια γυναίκα από τα ερείπια, περίπου 30 ώρες μετά τον φονικό σεισμό.

Οι αξιωματούχοι την αναγνώρισαν ως την Ντιάνα Τρονκόσο, μια γιατρό στις αρχές της δεκαετίας των '30, η οποία ήταν μόνη στο διαμέρισμά της όταν αυτό κατέρρευσε. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάστασή της είναι σταθερή.

¡Rescatada Diana con vida!







El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación.







Una buena noticia en medio de la tragedia. pic.twitter.com/ACOpvtiDfh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Στα αξιοσημείωτα ότι το οδικό εθνικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, οι τηλεπικοινωνίες έχουν «πέσει» και οι πολίτες είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους. Επίσης, έχουν καταγραφεί πολλές λεηλασίες, γι' αυτό το λόγο περιπολούν οι δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους.

Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες από τα χαλάσματα

Ο Κολομβιανός influencer Χοσέ Γκαλέγκο μόλις είχε φτάσει στο αεροδρόμιο της Περέιρα όταν έγινε ο φονικός σεισμός και κατέγραψε, σε ζωντανή μετάδοση, πλάνα από σφοδρή δόνηση καθώς έσκυβε κάτω από ένα τραπέζι και τμήματα της οροφής έπεφταν. «Υπήρχαν τραυματίες, αιμορραγούσαν, ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να φτάσουν στις οικογένειές τους, αλλά δεν υπήρχε σήμα», είπε. «Διέσχισα την πόλη με τα πόδια. Χρειάστηκαν δύο ώρες και οι σκηνές ήταν συγκλονιστικές», πρόσθεσε.

«Έχουν ήδη βγάλει αρκετούς ανθρώπους, μερικούς ζωντανούς και μερικούς νεκρούς. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω – χθες την ίδια ώρα, τους χαιρέτησα και σήμερα έχουν φύγει», είπε η 33χρονη Φερνάντα Γκαβίρια, μιλώντας από παντοπωλείο απέναντι από ένα κτίριο που κατέρρευσε. Η Γκαβίρια είπε ότι πέρασε τη νύχτα σε ένα πάρκο, αφού η δική της πολυκατοικία υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στεκόμενος κοντά στα ερείπια της κατεστραμμένης πολυκατοικίας του αδελφού του στην Περέιρα, ο Χάιρο Βάργκας είπε ότι έκανε τη διαδρομή των 220 χιλιομέτρων από το Μεντεγίν, ελπίζοντας να τον βρει ζωντανό. «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι είναι εδώ. Απόλυτα σίγουρος», είπε ο Βάργκας, προσθέτοντας ότι το αυτοκίνητο του αδελφού του ήταν παρκαρισμένο έξω από την πολυκατοικία. Αλλά φοβάται ότι ο αδελφός του δεν επέζησε. «Τα συντρίμμια που περιβάλλουν τον αδελφό μου είναι μαλακά», είπε, καθώς βαριά μηχανήματα βροντούσαν μέσα από τα συντρίμμια. «Είναι πιθανό να τον προστατεύουν, αλλά δεν ακούμε πλέον κανέναν θόρυβο. Δεν ξέρω. Έχω λίγες ελπίδες».

Η Ντάνα Καρολίνα Ζαμόρα δημοσίευσε μια φωτογραφία του αγνοούμενου 60χρονου θείου της, Μιγκέλ Άνχελ Ζαμόρα, να κρατάει στην αγκαλιά του τον σκύλο του. Ο θείος της ζούσε σε μια αγροτική περιοχή του Ελ Κάιρο, όχι μακριά από το επίκεντρο του σεισμού στο Σαν Χοσέ Ντελ Παλμάρ. Το σπίτι του ήταν παραδοσιακό, από ξύλα και λάσπη. «Φοβόμαστε. Ελπίζουμε να μην είναι έτσι τα πράγματα, να είναι καλά και να πρόκειται απλώς για διακοπή επικοινωνίας. Αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτόν», είπε η Ζαμόρα.

Η Μόνικα Σάντσες είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής εταιρείας που κατασκευάζει στολές εργασίας. Η πόλη καταγωγής της, η Περέιρα, ήταν μία από τις πιο πληγείσες. Ένας τοίχος μέσα στο εργοστάσιο κατέρρευσε. Η Σάντσες και οι 12 εργάτες του εργοστασίου πρόλαβαν να βγούν έξω από το κτίριο. «Ήταν σοκαριστικό – η πόλη κατέρρευσε γύρω μας», είπε.

ΟΗΕ: Επισιτιστική βοήθεια τις επόμενες ημέρες

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν έκτακτη βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αρωγή έχουν ήδη προσφέρει Ισραήλ, Μεξικό, Ισημερινός και Γαλλία.

Παράλληλα, για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ Νιλς Γκρέντε, σε συνέντευξή του στο CNNi:

«Ο εφοδιασμός των πληγέντων με απαραίτητα αγαθά κρίνεται σημαντική αυτές τις πρώτες ημέρες μετά από μια καταστροφή. Μόλις ζήσαμε αυτή την εμπειρία στη Βενεζουέλα πριν από δύο μήνες, περνώντας μέσα από τα ερείπια, σώζοντας ζωές. Πολύ γρήγορα, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα χρειαστεί να παρέχουμε επισιτιστική βοήθεια».

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις ανακούφισης των σεισμόπληκτων συναντούν σοβαρά εμπόδια και από το γεγονός ότι έξι αεροδρόμια της χώρας παραμένουν κλειστά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας προς Κολομβία

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