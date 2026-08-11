Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων - Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

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Ανεβαίνει κατακόρυφα ο απολογισμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισε χθες την Κολομβία. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό σκαρφάλωσε στους 224.

Διασώστες και εθελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφτηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα) στον νομό Τσοκό, μία φτωχή περιοχή με ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι» έξω, κάποιοι από τους οποίους «προσεύχονταν», είπε ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που ζει στην Κιβδό, πρωτεύουσα της Τσοκό. Ως το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

Το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην Τσοκό. Ο Γουίλμερ Κουέστα, φοιτητής νομικής που πήγε να βοηθήσει ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια, αφηγήθηκε πως είδε «κόσμο να έχει βγει έξω γυμνός, να πηδάει από μπαλκόνια σε ύψος, από τον δεύτερο όροφο», κατοίκους που ήταν «απελπισμένοι».

Ψάχνουν στα συντρίμμια ακόμη και με γυμνά χέρια

Στην Κάλι, ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Ζημιές σε πάνω από 1.500 κτίρια

Περίπου 1.500 ακίνητα υπέστησαν ζημιές και 61 κτίρια κατέρρευσαν. Έξι αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές κι ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τις εμπορικές πτήσεις.

Στην Περέιρα, στην τουριστική «περιοχή του καφέ», που είχε ήδη χτυπηθεί από ισχυρό σεισμό το 1999 με σχεδόν 1.200 νεκρούς, επιβεβαιώθηκαν ήδη δεκάδες θάνατοι. Η πόλη ζει «ιστορική, δύσκολη κατάσταση (…) ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί» από τραυματίες, είπε στον Τύπο ο δήμαρχος Μαουρίσιο Σαλασάρ, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Στην κοντινή Μανισάλες, περίπου 50 χιλιόμετρα από εκεί, ένας από τους τέσσερις πύργους του καθεδρικού ναού στην πλατεία Μπολίβαρ κατέρρευσε.

Στην Κάλι ισοπεδώθηκαν τουλάχιστον 20 κτίρια, κατά τις αρχές.

Στην πρωτεύουσα Μπογοτά κάτοικοι, μερικοί ακόμη με τις πιτζάμες, βγήκαν ανάστατοι από τα σπίτια τους χθες το πρωί, προτού ξαναμπούν: δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα. Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

Δηλώσεις αλληλεγγύης φτάνουν από όλο τον κόσμο. Οι κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Γαλλίας –και της Ελλάδας- εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Κολομβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμμαχος του νέου προέδρου, ανακοίνωσε πως προσφέρει βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

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