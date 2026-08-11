Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση

Το 2021, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Bezos Earth Fund και ακόμη εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις προχώρησαν στη δημιουργία της πρωτοβουλίας «Protecting Our Planet Challenge», με κεντρικό στόχο την προστασία τουλάχιστον του 30% των πλέον κρίσιμων χερσαίων, θαλάσσιων και γλυκών υδάτων του πλανήτη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο ηθοποιός συνέχισε τις επαφές για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα, εστιασμένο στην προστασία των πλέον απειλούμενων ειδών. Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας αποτέλεσαν τα αποκαλυπτήρια, αυτή την εβδομάδα, μιας τεράστιας νέας πρωτοβουλίας από τον ίδιο και τον οργανισμό του, Re:wild (ο οποίος ήδη συμβάλλει στην προστασία εκατοντάδων ειδών σε 360 περιοχές παγκοσμίως): το «Phoenix Species Project» (Πρόγραμμα «Φοίνικας»).

Το Phoenix Species Project πατάει πάνω σε αυτά τα ελπιδοφόρα παραδείγματα. Η προσπάθεια ξεκινά με μια πρωτοφανή δέσμευση 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την άμεση υποστήριξη 100 ειδών που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης. Πρόκειται για θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά, πτηνά, ψάρια, φυτά και ασπόνδυλα από 30 χώρες.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση, 100 εκατ. δολάρια από το Bezos Earth Fund και άλλα 100 εκατ. από το Re:wild, ξεφεύγει από τη λογική των μικρών, βραχυπρόθεσμων επιχορηγήσεων, προσφέροντας τη βιώσιμη επένδυση που χρειάζονται τα απειλούμενα είδη για να ορθοποδήσουν.

«Όταν προστατεύουμε ένα είδος, προστατεύουμε ταυτόχρονα τα δάση, τους υγροτόπους, τις πεδιάδες και τους ωκεανούς από τους οποίους εξαρτάται», δήλωσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο

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