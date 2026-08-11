Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για την φονική επίθεση στη Marfin

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη Ελληνίδα που κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, στις 5 Μαΐου 2010. Η γυναίκα, ύστερα από προθεσμία που της είχε δοθεί την περασμένη Παρασκευή, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας.

Το υπόμνημα της υπεράσπισης

Νωρίτερα, ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, κατέθεσε στην ανακρίτρια πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο η κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται, δηλαδή υποστηρικτικό ρόλο στους δράστες. Η υπεράσπιση υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα Marfin τη στιγμή του εμπρησμού. Στη συνέχεια η 46χρονη απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Η κατάθεση της αδελφής της

Πριν την απολογία της κατηγορούμενης, κατέθεσε ως μάρτυρας η αδελφή της, η οποία υποστήριξε πως εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, βρισκόταν πράγματι στην περιοχή μαζί με την κατηγορούμενη, ωστόσο είχαν απλώς περάσει από το κτίριο της τράπεζας και δεν βρίσκονταν εκεί τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Κατά την απολογία της, η 46χρονη υποστήριξε πως είναι αθώα, πως συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια, ενώ τους συγκατηγορουμένους της τους γνώρισε στον αρχικό χώρο συγκέντρωσης.

Αμφισβήτηση των αποδεικτικών στοιχείων

Η υπεράσπιση υποστήριξε πως τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από την ανάλυση φωτογραφιών, δεν καταλήγουν σε ταυτοποίηση αλλά σε περιορισμένη ομοιότητα, επισημαίνοντας πως τα ίδια στοιχεία είχαν εξεταστεί το 2022 και είχαν τότε οδηγήσει στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο τον πραγματογνώμονα Γ. Καραθανάση, ο οποίος στην έκθεσή του καταλήγει πως από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων της δικογραφίας δεν προκύπτει καμία διαφορά σε σχέση με την έρευνα των αρχών του 2022. Στο παρόν στάδιο έχει προτείνει ακόμη δύο μάρτυρες υπεράσπισης.

Η έκδοσή της από τη Βρετανία

Η 46χρονη μεταφέρθηκε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές. Ο δικηγόρος της έχει υποστηρίξει πως δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί την ταυτότητά της, ενώ, όπως ανέφερε, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα πως η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.

Νέα έρευνα 16 χρόνια μετά

Οι συλλήψεις για την υπόθεση Marfin πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα έρευνα των αστυνομικών Αρχών, 16 χρόνια μετά την τραγωδία, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία επαναξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στη Δικαιοσύνη. Η 46χρονη είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές, για τη συμμετοχή της στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010.

Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, η 46χρονη παραιτήθηκε από όλα τα ένδικα μέσα που της παρείχε το αγγλοσαξονικό δίκαιο, προκειμένου να μην εκτελεστεί η ερυθρά αγγελία της Interpol για την έκδοσή της στην Ελλάδα, αποδέχθηκε το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών Αρχών και υπέγραψε επιστολή με την οποία δεσμεύτηκε πως δεν θα αλλάξει γνώμη.

Οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί, με τον έναν να κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και τον δεύτερο στις φυλακές Ναυπλίου

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