Δροσερή, σπιτική λεμονάδα μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να στύψετε ούτε ένα λεμόνι!

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Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να ετοιμάσετε μια απολαυστική σπιτική λεμονάδα χωρίς να χρειαστεί να στύψετε ούτε ένα λεμόνι;

Υλικά:



2 λεμόνια, κομμένα στα τέσσερα και χωρίς κουκούτσια



6 φλιτζάνια κρύο νερό



¾ φλιτζανιού κρυσταλλική ζάχαρη



2 φλιτζάνια παγάκια

Εκτέλεση:

Ξεκινήστε κόβοντας τα λεμόνια σε τέσσερα κομμάτια και αφαιρώντας προσεκτικά όλα τα κουκούτσια.

Βάλτε στο μπλέντερ τα κομμάτια του λεμονιού μαζί με τη ζάχαρη και 4 φλιτζάνια από το κρύο νερό.



Χτυπήστε τα για περίπου 1-2 λεπτά, μέχρι τα υλικά να πολτοποιηθούν και να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Στη συνέχεια περάστε το περιεχόμενο από ένα ψιλό σουρωτήρι και συλλέξτε το υγρό σε μια μεγάλη κανάτα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται τα στερεά κομμάτια και η λεμονάδα αποκτά πιο καθαρή υφή.

Προσθέστε τα παγάκια και τα υπόλοιπα 2 φλιτζάνια κρύο νερό. Ανακατέψτε καλά και δοκιμάστε. Αν θέλετε πιο γλυκιά γεύση, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ζάχαρη σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

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