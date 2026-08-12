Αυστραλία: Πρώην παίκτρια ριάλιτι κατηγορείται για τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της

Αθώα δήλωσε η πρώην παίκτρια του αυστραλιανού ριάλιτι Beauty and the Geek, Ταμίκα Τσέσερ, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύντροφό της, Τζούλιαν Στόρι, τον αποκεφάλισε και διαμέλισε τη σορό του μέσα στο διαμέρισμά τους στην Αυστραλία.

Η 35χρονη εμφανίστηκε σήμερα, μέσω βιντεοκλήσης ενώπιον του Adelaide Magistrates Court, από την ψυχιατρική μονάδα James Nash House στη Νότια Αυστραλία, όπου κρατείται από τη σύλληψή της τον Ιούνιο του 2025.

Η Τσέσερ δήλωσε αθώα για τη δολοφονία του 39χρονου συντρόφου της και για την καταστροφή της σορού του, ενώ ο δικηγόρος της ανέφερε ότι η υπεράσπιση ζητά να εξεταστεί κατά πόσο είναι ψυχικά ικανή να δικαστεί.

Police have suspended the grim search for the head of Port Lincoln murder victim Julian Story. https://t.co/zegDBRRJ2M #7NEWS pic.twitter.com/Ofdgxy58el — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 1, 2025







Η φρικιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε έπειτα από φωτιά



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Στόρι δολοφονήθηκε στο διαμέρισμα όπου ζούσε το ζευγάρι στο Πορτ Λίνκολν. Η Τσέσερ κατηγορείται ότι στη συνέχεια διαμέλισε τη σορό του, αφαίρεσε το κεφάλι του και έβαλε φωτιά στο σώμα.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι στις 19 Ιουνίου 2025, δύο ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία οι Αρχές εκτιμούν ότι διαπράχθηκε η δολοφονία. Είχε προηγηθεί αναφορά γείτονα για φωτιά στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα που επικαλείται το ABC, όταν αστυνομικοί μίλησαν αρχικά με την Τσέσερ, εκείνη φέρεται να είπε ότι δεν είχε συμβεί «τίποτα» και στη συνέχεια πήρε τα σκυλιά της και βγήκε βόλτα, αφού κλείδωσε την εξώπορτα.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν τελικά στο διαμέρισμα, αντίκρισαν τη διαμελισμένη σορό του Στόρι. Η Τσέσερ εντοπίστηκε αργότερα στην πίσω αυλή σε «κατατονική κατάσταση και χωρίς να ανταποκρίνεται», σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

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«Ήταν μια ιδιαίτερα σκληρή σκηνή για τους αστυνομικούς και το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς το σώμα του Τζούλιαν είχε διαμελιστεί», είχε αναφέρει τότε η Αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας.

Το κεφάλι του 39χρονου παρέμενε άφαντο



Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της υπόθεσης ήταν αρχικά η τύχη του κεφαλιού του θύματος, το οποίο δεν είχε βρεθεί μαζί με την υπόλοιπη σορό.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, με τον επικεφαλής της έρευνας, Ντάρεν Φίλκε, να δηλώνει ότι η ανεύρεσή του ήταν εξαιρετικά σημαντική ώστε να επιστραφεί στην οικογένεια και να μπορέσει ο 39χρονος να ταφεί.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή στις 31 Ιουλίου 2025, όταν ένας πολίτης που βρισκόταν έξω με τον σκύλο του εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο.

Τον Σεπτέμβριο, η Αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε έπειτα από εξετάσεις ότι το κρανίο ανήκε στον Τζούλιαν Στόρι.







Γέννησε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση



Μία ακόμη ασυνήθιστη πτυχή της υπόθεσης είναι ότι η Τσέσερ ήταν έγκυος όταν συνελήφθη για τη δολοφονία.

Τον Μάρτιο του 2026, ενώ εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό κράτηση στο James Nash House, γέννησε παιδί. Η ταυτότητα του πατέρα του μωρού δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η Τσέσερ είχε γίνει γνωστή στην Αυστραλία από τη συμμετοχή της στη σεζόν του 2010 του Beauty and the Geek.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να περάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου η 35χρονη πρόκειται να εμφανιστεί αργότερα μέσα στη χρονιά για την επόμενη φάση της ποινικής διαδικασίας.

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