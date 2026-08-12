Ηράκλειο: Έκρηξη σε κατάστημα τους άφησε χωρίς ρεύμα για δύο ώρες!!

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή της 62 Μαρτύρων, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη αναστάτωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών σημειώθηκε έκρηξη, η οποία φέρεται να συνδέεται με αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η διακοπή ηλεκτροδότησης διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με το ρεύμα να επανέρχεται τελικά γύρω στις 11 το βράδυ.
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