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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έκρηξη σε κατάστημα τους άφησε χωρίς ρεύμα για δύο ώρες!!

έκρηξη - Κωτσόβολος
clock 09:09 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή της 62 Μαρτύρων, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών σημειώθηκε έκρηξη, η οποία φέρεται να συνδέεται με αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με το ρεύμα να επανέρχεται τελικά γύρω στις 11 το βράδυ.

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