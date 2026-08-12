Κρήτη: Δύο κορίτσια 13 και 14 ετών στο νοσοκομείο εξαιτίας του αλκοόλ

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Καθημερινά είναι πλέον στην Κρήτη τα περιστατικά οξείας μέθης που οδηγούν στα κατά τόπους νοσοκομεία ανήλικους, που διασκεδάζουν σε υπαίθρια πάρτι και πανηγύρια.

Δύο κορίτσια 13 και 14 ετών, διεκομίσθησαν στο Νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες, μετά από την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ, σε υπαίθριο πάρτι, στην παραλία των Αγίων Αποστόλων, το βράδυ της Δευτέρας (10/8).

Συνελήφθησαν οι γονείς τους, δύο άνδρες ηλικίας 59 και 50 ετών για έκθεση .

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