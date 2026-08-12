Η ιστορία του Super Cup στην Ελλάδα: Από το 1980 μέχρι τη νέα εποχή και τον ΟΦΗ (βίντεο)

Ένας θεσμός με διακοπές, επιστροφές, μεγάλες αναμετρήσεις και αρκετές ιστορικές στιγμές. Το ελληνικό Super Cup, η αναμέτρηση ανάμεσα στον πρωταθλητή και τον Κυπελλούχο Ελλάδας, δεν είχε ποτέ τη σταθερότητα αντίστοιχων διοργανώσεων του εξωτερικού, όμως όσες φορές διεξήχθη κατάφερε να προσθέσει ξεχωριστές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 1980, όταν ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Κυπελλούχο Καστοριά. Σε έναν εντυπωσιακό τελικό στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι Πειραιώτες επικράτησαν με 4-3 και κατέκτησαν το πρώτο Super Cup στην ιστορία.

Ο θεσμός επανήλθε το 1987 και τότε ήταν η σειρά του ΟΦΗ να βρεθεί στο επίκεντρο. Οι Κρητικοί, ως Κυπελλούχοι Ελλάδας, αντιμετώπισαν τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στις 29 Αυγούστου 1987. Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Πέτρου Ξανθόπουλου στο 65ο λεπτό.

Για τον ΟΦΗ, εκείνη η αναμέτρηση παραμένει μέχρι σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Super Cup, καθώς ήταν η πρώτη παρουσία του συλλόγου στον θεσμό.

Η εποχή των ντέρμπι

Από το 1988 μέχρι και το 1996 το Super Cup απέκτησε μεγαλύτερη συχνότητα, με τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες να συναντώνται σε αγώνες που είχαν χαρακτήρα πρόωρου ντέρμπι.

Το 1988 ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 την ΑΕΛ, ενώ το 1989 η ΑΕΚ κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση έληξε 1-1 ακόμη και μετά την παράταση και η «Ένωση» επικράτησε 6-5 στα πέναλτι.

Το 1992 ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 3-1, ενώ ακολούθησαν δύο συνεχόμενες επιτυχίες του Παναθηναϊκού. Το 1993 επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ και το 1994 νίκησε ξανά την «Ένωση», αυτή τη φορά με 3-0.

Η τελευταία διοργάνωση της συγκεκριμένης περιόδου πραγματοποιήθηκε το 1996. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1 μετά και την παράταση, με την Ένωση να κατακτά το τρόπαιο με το εντυπωσιακό 9-8 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η μεγάλη διακοπή

Μετά το 1996, το Super Cup μπήκε ξανά στον «πάγο». Χρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια για να επιστρέψει.

Το 2007 ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επικράτησε 1-0, με τον Κώστα Μήτρογλου να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η διοργάνωση, ωστόσο, δεν απέκτησε συνέχεια και για ακόμη μία φορά έμεινε εκτός ποδοσφαιρικού καλενταριού.

Ο ΟΦΗ ξανά στο προσκήνιο

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν δύο δεκαετίες μέχρι να αναβιώσει εκ νέου ο θεσμός. Η επιστροφή του Super Cup πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τον ΟΦΗ να βρίσκεται ξανά σε έναν τελικό, αυτή τη φορά απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Κρητικούς, καθώς ήταν η δεύτερη φορά που ΟΦΗ και Ολυμπιακός συναντήθηκαν για το Super Cup, 39 χρόνια μετά την πρώτη τους μονομαχία. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στην [παράταση με 3-0 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Παρά την ήττα, η παρουσία του ΟΦΗ στον τελικό αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική στιγμή για τον σύλλογο, ο οποίος είχε επιστρέψει στο προσκήνιο των μεγάλων εγχώριων διοργανώσεων μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο αποψινός τελικός και μια νέα σελίδα

Η ιστορία συνεχίζεται απόψε, με τον ΟΦΗ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για το Super Cup. Αυτή είναι η τρίτη παρουσία των Κρητικών στον θεσμό και η δεύτερη συνεχόμενη, μετά τον τελικό του Ιανουαρίου.

Μέχρι σήμερα, μόλις έξι διαφορετικές ομάδες έχουν αγωνιστεί σε τελικό Super Cup: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΑΕΛ, ΟΦΗ και Καστοριά. Τρόπαιο έχουν κατακτήσει μόνο τρεις: ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον ο πολυνίκης του θεσμού, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο ΟΦΗ δεν έχει ακόμη πανηγυρίσει την κατάκτηση του Super Cup, όμως έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με δύο ιδιαίτερες στιγμές της διοργάνωσης.

Η αποψινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ δίνει στους Κρητικούς την ευκαιρία να αλλάξουν αυτή την ιστορία.

Και αυτή τη φορά, ο ΟΦΗ δεν μπαίνει στο γήπεδο απλώς για να συμμετάσχει. Μπαίνει για να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Η «χρυσή βίβλος» του Super Cup

1980: Ολυμπιακός – Καστοριά 4-3

Ολυμπιακός – Καστοριά 4-3 1987: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 1-0



Ολυμπιακός – ΟΦΗ 1-0 1988: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 3-1



Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 3-1 1989: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1, 6-5 πέν.



ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1, 6-5 πέν. 1992: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-1



Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-1 1993: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-0



Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-0 1994: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 3-0



Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 3-0 1996: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1, 9-8 πέν.



ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1, 9-8 πέν. 2007: Ολυμπιακός – ΑΕΛ 1-0



Ολυμπιακός – ΑΕΛ 1-0 2026: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0



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