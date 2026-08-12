Ανώπολη: «Μπλόκο» από κατοίκους και Δήμο στη μονάδα ΑΕΚΚ – Πάνω από 2.000 υπογραφές

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Σε έντονη κινητοποίηση βρίσκονται κάτοικοι και φορείς του Δήμου Χερσονήσου, αντιδρώντας στον σχεδιασμό για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ στο παλιό λατομείο της Ανώπολης.

Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι έχουν ήδη υπογράψει κατά της χωροθέτησης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή του έργου.

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στις πιθανές περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές, κυκλοφοριακές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας. Αρνητικές γνωμοδοτήσεις έχουν ήδη εκφράσει ο Δήμος Χερσονήσου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις, με την τοπική κοινωνία να ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης και την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να επιδιωχθεί συνάντηση με τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ενώ προγραμματίζεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου τόνισε ότι ο Δήμος θα κινηθεί σε όλα τα διαθέσιμα επίπεδα για να μπλοκάρει την προώθηση του έργου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον εκδοθεί θετική διοικητική απόφαση.

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