Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να μη βιαστεί να πάρει αποφάσεις, πριν να αναδειχθεί το πρόβλημα στο σύνολό του * Του Νίκου Αντωνακάκη

Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την προωθούμενη επαναλειτουργία του Παλαιού Λατομείου Ανώπολης ως μονάδας ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) καθιστούν επιτακτική την άμεση, συντονισμένη και υπεύθυνη δράση όλων μας.



Η παρούσα συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια για σπασμωδικές ενέργειες, προς όφελος κάποιου επενδυτή και εις βάρος της Τοπικής Κοινωνίας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή την περίοδο ενδέχεται να καθορίσουν οριστικά το μέλλον της περιοχής.



Η υπόθεση αυτή αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρισμούς σκοπιμότητας. Αφορά άμεσα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής των κατοίκων, του τουρισμού, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της αναπτυξιακής προοπτικής της ευρύτερης περιοχής.



Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι αιτιολογημένες τοποθετήσεις και ήδη διατυπωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, αλλά και του Γενικού Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Γιώργο Αγαπάκη.



Μάλιστα, ο κ. Γιώργος Αγαπάκης, έδωσε σχετικά αδιάσειστα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα, όπως είπε η συγκεκριμένη επένδυση συνεπάγεται 100 φορτηγά (με ωφέλιμο φορτίο 300 τόνους «μπάζα») ανά ημέρα κινούμενα από κόμβο Γουβών και μέσω του τοπικού επαρχιακού δικτύου. Γιατί το συγκεκριμένο σημείο θα συγκεντρώνει όλα τα υλικά κατεδαφίσεων της Κρήτης. Δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική όχληση της περιοχής.



Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4710/2020, των οποίων γίνεται επίκληση για την αδειοδότηση της επαναλειτουργίας του λατομείου, σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό τον πλουτισμό επενδυτών. Αντίθετα σκοπεύουν στην αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος των ανενεργών λατομείων.



Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Ίσα ίσα, το φυσικό τοπίο και ο περιβάλλον χώρος του παλιού λατομείου της Ανώπολης θα πρέπει να αποκατασταθεί.



Αυτή είναι μία άλλη συζήτηση και κανείς δεν την αρνείται.



Είναι όμως μία δραστηριότητα που θα μπορούσε να αναλάβει ο οικείος Δήμος, που έχει γνώση των αναγκών και των δυνατοτήτων της περιοχής. Και πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβει την αποκατάσταση του χώρου του ανενεργού λατομείου, για την αναβάθμιση της περιοχής. Την αναβάθμιση που αξίζουμε.



Όσο για τον επενδυτή, με δεδομένο ότι έχει και εναλλακτική λύση θα μπορούσε να προσαρμόσει ανάλογα το χρηματοοικονομικό του μοντέλο για την εναλλακτική περιοχή, που δεν θα έχει τόσα προβλήματα, όσα η επιλογή του Λατομείου στην Ανώπολη.



Πάντως τώρα δεν είναι η ώρα για να ληφθούν με «μία κοντυλιά» τόσο κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις, που υποθηκεύουν το μέλλον μίας τόσο νευραλγικής περιοχής για το Ηράκλειο και την Κρήτη γενικότερα.



Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να φανεί νουνεχής και να μη σπεύσει σε αδειοδότηση μονάδας ΑΕΚΚ μέχρι να αναδειχθούν όλες οι πτυχές του σύνθετου αυτού θέματος.



Μόνο με ενότητα, υπευθυνότητα και κοινή, αποφασιστική δράση μπορούμε να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τον τόπο μας και το μέλλον του.

*Ο Νίκος Αντωνακάκης είναι στέλεχος της ΝΔ

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νίκος Αντωνακάκης : Επιτακτική ανάγκη η παραχώρηση σε δημόσιο φορέα του λιμενίσκου της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών