Τι θα φάμε σήμερα; Σπιτικός γαύρος μαρινάτος

Υλικά



1 κιλό φρέσκο γαύρο



Χοντρό αλάτι (περίπου 3- 4 κ.σ.)



1- 1 1/2 φλ. τσαγιού λευκό ξίδι (ή μισό ξίδι- μισό λεμόνι)



3- 4 σκελίδες σκόρδο σε λεπτές φέτες



Μαϊντανό ψιλοκομμένο



Ελαιόλαδο



Λίγο μπούκοβο ή πιπέρι (προαιρετικά)



Φύλλα δάφνης (προαιρετικά)







Εκτέλεση



Καθαρίστε τον γαύρο κόβοντας το κεφάλι και ανοίγοντάς τον στη μέση, ώστε να αφαιρέσετε το κόκαλο. Ξεπλύνετε καλά.



Απλώστε τα φιλέτα σε σκεύος και πασπαλίστε τα με χοντρό αλάτι.



Αφήστε τα στο ψυγείο για 2- 3 ώρες.



Ξεπλύνετε ελαφρά το αλάτι και σκεπάστε τα με ξίδι. Αφήστε τα στο ψυγείο για 4- 6 ώρες (μέχρι να ασπρίσει η σάρκα).



Στραγγίστε τον γαύρο και βάλτε τον σε καθαρό γυάλινο δοχείο σε στρώσεις με τη σειρά: γαύρο, σκόρδο, μαϊντανό, λίγο μπούκοβο.



Καλύψτε εντελώς με ελαιόλαδο.



Αφήστε τον στο ψυγείο τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον σερβίρετε.







Πηγή: newsbeast.gr

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