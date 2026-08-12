Ολική έκλειψη Ηλίου στις 12 Αυγούστου: Οριακά ορατή από κάποιες περιοχές της Ελλάδας

Ένα από τα εντυπωσιακότερα αστρονομικά φαινόμενα του 2026, η ολική ηλιακή έκλειψη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στις περιοχές που βρίσκονται εντός της ζώνης ολικότητας. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από αυτή τη γεωγραφική ζώνη, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο.

Από τη χώρα μας, ο Ήλιος δεν θα καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη. Μόνο ορισμένα τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν μια πολύ μικρής κλίμακας μερική έκλειψη, η οποία θα διαρκέσει ελάχιστα λεπτά, ακριβώς λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου.

Όσοι επιθυμούν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ακριβείς στους χρόνους τους, καθώς το «παράθυρο» ορατότητας για την Ελλάδα είναι ασφυκτικά μικρό.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Έναρξη μερικής έκλειψης: Περίπου στις 20:30



Λήξη: Περίπου στις 20:40

Οι ακριβείς ώρες ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, ενώ σε μεγάλο μέρος της επικράτειας η έκλειψη δεν θα είναι καν αντιληπτή. Η βασική δυσκολία της παρατήρησης έγκειται στο γεγονός ότι, εκείνη την ώρα, ο Ήλιος θα βρίσκεται ήδη πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Κατά συνέπεια, απαιτείται εντελώς καθαρός ουρανός και ανεμπόδιστη θέα προς τη δύση, χωρίς βουνά, κτίρια ή άλλα φυσικά εμπόδια.

Οι ιδανικότερες συνθήκες εντοπίζονται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας. Η Κέρκυρα και τμήματα της Ηπείρου συγκεντρώνουν τις καλύτερες πιθανότητες για όσους διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό παρατήρησης. Παράλληλα, θεωρητικές πιθανότητες υπάρχουν για περιοχές όπως η Ηγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα, ωστόσο το ποσοστό κάλυψης του ηλιακού δίσκου θα είναι τόσο μικρό που πρακτικά κινδυνεύει να περάσει απαρατήρητο.

Όσο κινούμαστε προς την ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα, οι πιθανότητες εκμηδενίζονται.

Ειδικότερα για την Αθήνα, οι συνθήκες είναι απαγορευτικές, καθώς η πρωτεύουσα βρίσκεται γεωγραφικά εκτός του χρήσιμου παραθύρου παρατήρησης. Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου δεν θα βιώσουν καμία απολύτως οπτική αλλαγή.

Ακόμη, όμως, και στα σημεία της Ελλάδας με τη βέλτιστη ορατότητα, η εμπειρία δεν θα θυμίζει σε τίποτα το εντυπωσιακό σκοτείνιασμα που βιώνουν οι περιοχές της ολικότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κέρκυρας, όπου στην κορύφωση του φαινομένου αναμένεται να καλυφθεί μόλις το 2% του ηλιακού δίσκου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προκληθεί κανένα αισθητό σκοτάδι ούτε κάποια εμφανής μεταβολή στο φως της ημέρας. Για τον παρατηρητή, η Σελήνη θα μοιάζει απλώς να αφαιρεί ένα απειροελάχιστο κομμάτι στην άκρη του Ήλιου, μια φάση που απαιτεί προσοχή και κατάλληλα φίλτρα για να καταγραφεί τα τελευταία λεπτά πριν το ηλιοβασίλεμα.

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