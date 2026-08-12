Ηράκλειο: Βρήκε τον οδηγό που τράκαρε με τον γιο του και τον χτύπησε

Έναν 36χρονο άνδρα συνέλαβαν αστυνομικές αρχές, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Μύρωνα, με αφορμή τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε ελαφρά ο ανήλικος γιος του.
Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας – Αγίου Μύρωνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 55χρονος υπήκοος Αλβανίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, με το ενδεχόμενο ο 55χρονος να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Μετά τη σύγκρουση, ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου φέρεται να εντόπισε τον 55χρονο και να τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο 55χρονος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα, με αποτέλεσμα ο 36χρονος να συλληφθεί.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο 55χρονος, για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο 13χρονος, ευτυχώς, τραυματίστηκε ελαφρά από το τροχαίο.
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