Ηράκλειο: Βρήκε τον οδηγό που τράκαρε με τον γιο του και τον χτύπησε

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Έναν 36χρονο άνδρα συνέλαβαν αστυνομικές αρχές, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Μύρωνα, με αφορμή τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε ελαφρά ο ανήλικος γιος του.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας – Αγίου Μύρωνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 55χρονος υπήκοος Αλβανίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, με το ενδεχόμενο ο 55χρονος να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά τη σύγκρουση, ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου φέρεται να εντόπισε τον 55χρονο και να τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο 55χρονος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα, με αποτέλεσμα ο 36χρονος να συλληφθεί.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο 55χρονος, για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 13χρονος, ευτυχώς, τραυματίστηκε ελαφρά από το τροχαίο.

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