Παράξενο νέφος σε Αττική και Κρήτη: Μυστηριώδες «σύννεφο» που έμοιαζε με ΑΤΙΑ (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο φωτεινό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό το βράδυ της Τρίτης, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και λουομένων τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη.

Στη Σαρωνίδα, στη νοτιοανατολική Αττική, το φωτεινό νέφος έγινε ιδιαίτερα αισθητό λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς φαινόταν να κινείται μόνο του στον ουρανό, χωρίς να υπάρχουν άλλα σύννεφα στην περιοχή. Η εικόνα προκάλεσε απορίες και ποικίλα σχόλια μεταξύ των παρευρισκομένων.

Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην Κρήτη, με αναφορές να καταγράφονται μεταξύ άλλων από τα Χανιά. Η ασυνήθιστη μορφή και η κίνησή του προκάλεσαν το ενδιαφέρον των παρατηρητών, με ορισμένους μάλιστα να κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανό ΑΤΙΑ.

Το φαινόμενο, που καταγράφηκε από διαφορετικά σημεία, προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για την προέλευσή του, ενώ την επιστημονική εξήγηση έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, πρόκειται για γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Θοδωρής Κολυδάς

«Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή – εξήγηση.

Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή.

Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός.

Γιατί όμως λάμπει;

Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου.

Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης.

Το φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έντονα πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων.

Γι' αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις.

Επομένως, ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον Ήλιο.

Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση: εμείς βρισκόμαστε ήδη μέσα στη νύχτα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο Ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας πύραυλος.

Έτσι δημιουργούνται αυτές οι παράξενες φωτεινές σπείρες που, για λίγα λεπτά, μπορούν πραγματικά να κάνουν τον ουρανό να μοιάζει… εξωγήινος».

📌Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ



✔️Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 12, 2026

Πηγή βίντεο: zarpanews.gr

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