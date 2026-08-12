Μουσείο Φυσικής Ιστορίας: Ανανεωμένο και πιο διαδραστικό από ποτέ - Συνομιλία με τον... Δαρβίνο!

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηρακλείου είναι εδώ και περίπου έναν μήνα πλήρως ανακαινισμένο και έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες για μια μοναδική εμπειρία.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν διάφορα εκθέματα, αλλά και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, όπως μια συνομιλία με τον… Δαρβίνο!

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Νίκος Πουλακάκης, στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, μετά τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μουσείο ανακαινίστηκε και πλέον συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα και διαδραστικά της Ευρώπης.

«Έχουμε καταφέρει το μουσείο να είναι σχεδόν ενεργειακά αυτόνομο. Το μουσείο έχει νέους εκθεσιακούς χώρους όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει μια σεισμική τράπεζα, να περιηγηθεί στο μινωικό περιβάλλον. Να δει πετρώματα και πώς σχηματίστηκε ο πλανήτης, ένα βουνό και ένα σπήλαιο της σημερινής εποχής. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο φυσικής ιστορίας στην Ελλάδα», ανέφερε αρχικά ο κ. Πουλακάκης.

Μάλιστα, αποκάλυψε και την ιστορία της ανακάλυψης του δεινοθηρίου της Σητείας. «Στην υποδοχή είναι η αναπαράσταση του δεινοθηρίου της Σητείας, το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο θηλαστικό στην Ευρώπη και είναι ξαδερφάκι του ελέφαντα. Είχε βρεθεί τυχαία στη Σητεία πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν ένα κοριτσάκι έσκαβε με τον μπαμπά του και βρήκε ένα οστό. Στην συνέχεια κλήθηκε κλιμάκιο επιστημόνων και ανακαλύψαμε σχεδόν όλο τον σκελετό», τόνισε.

Επίσης, ο κ. Πουλακάκης ανέφερε πως στο μουσείο υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο, το οποίο αποτελεί αντίγραφο του γραφείου του Δαρβίνου. Εκεί, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με το ολόγραμμά του και να του θέσει ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν το μουσείο, μπορούν να το κάνουν καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 18:00. Οι επισκέπτες του μουσείου είναι τόσο Έλληνες όσο και τουρίστες από άλλες χώρες, με την επισκεψιμότητα να ανέρχεται πλέον στους 60.000-70.000 επισκέπτες τον χρόνο. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ξεπεράσει τις 100.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ήταν και παραμένει σημαντική, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Νίκος Πουλακάκης, «τολμώ να πω πως τα επόμενα χρόνια θα είναι οικονομικά αυτόνομο».

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