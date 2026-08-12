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ΚΡΗΤΗ

Ελαφονήσι: Ο υπάλληλος του πάρκινγκ συνελήφθη για 8η φορά!

πάρκινγκ Ελαφονήσι
clock 11:42 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ενός υπαλλήλου και του ιδιοκτήτη ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, προχώρησε για μία ακόμα φορά η Αστυνομία στο Ελαφονήσι, μετά από καταγγελίες για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να κατευθύνουν τα οχήματα επισκεπτών προς συγκεκριμένους υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, προσεγγίζοντας τους οδηγούς για να τους προσελκύσουν ως πελάτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο υπάλληλος συνελήφθη για όγδοη φορά για παρόμοια παράβαση, ενώ ο δεύτερος ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ.

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