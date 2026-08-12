Κρήτη: Πάνω από 700 συλλήψεις τον Ιούλιο από την ΕΛ.ΑΣ

Σε 724 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, με την παραβατικότητα να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα σε μια σειρά από αδικήματα, από ναρκωτικά και όπλα έως ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην κορυφή των συλλήψεων βρίσκονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με 88 συλλήψεις, ενώ ακολουθούν οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων με 70, η ενδοοικογενειακή βία με 65 και οι παραβάσεις του ΚΟΚ με 50 συλλήψεις.

Σημαντικός είναι και ο αριθμός των συλλήψεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, που ανέρχονται σε 55, καθώς και για παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με 41 συλλήψεις. Ιδιαίτερη θέση στα στοιχεία του Ιουλίου έχουν και οι 35 συλλήψεις για ζωοκλοπές, οι 30 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και οι 23 για άγρα πελατών. Παράλληλα, 12 άτομα συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου, ενώ δύο συλλήψεις αφορούσαν παραβάσεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.

Σημαντική είναι και η εικόνα από τις εξιχνιάσεις σοβαρών υποθέσεων. Μέσα στον Ιούλιο εξιχνιάστηκαν μία υπόθεση ανθρωποκτονίας και δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και τρεις υποθέσεις βιασμού. Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν τρεις ληστείες, 14 υποθέσεις απάτης και πλαστογραφίας, ενώ καταγράφηκαν 21 εξιχνιάσεις κλοπών και διαρρήξεων σε κατοικίες, καταστήματα και ξενοδοχεία.

Στα ναρκωτικά, οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν δύο εγκληματικές ομάδες σε Χανιά και Ρέθυμνο, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και σπείρα στο Ηράκλειο για διακίνηση ναρκωτικών. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 78 υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι κατασχέσεις αποτυπώνουν επίσης το μέγεθος της δραστηριότητας. Συνολικά κατασχέθηκαν 372 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου 693 γραμμάρια κάνναβης, 3 γραμμάρια ηρωίνης, 227 δενδρύλλια κάνναβης και 57 ναρκωτικά χάπια, ενώ βρέθηκαν και 47 γραμμάρια άλλων ναρκωτικών ουσιών.Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα ευρήματα σε όπλα και πυρομαχικά.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 10 πιστόλια, 61 κυνηγετικά όπλα, 1.777 πλήρη φυσίγγια, καθώς και γεμιστήρες, μαχαίρια, ξιφολόγχες, ξίφη και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με οπλοκατοχή.

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