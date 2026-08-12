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Πέθανε στα 83 της η ηθοποιός Κική Δαλάκου

δαλακου
clock 12:00 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ηθοποιός, Κίκη Δαλάκου, "έφυγε" από τη ζωή στα 83 της χρόνια. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του.

«Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια. Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το ‘63 ως το ‘78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή, αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια… Γεννημένη στον Πειραιά στις 28-8-43 κηδεύεται αύριο Πέμπτη στις 11:00 από το Πρώτο κοιμητήριο του Πειραια (Ανασταση). Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφό μας και συλλυπητήρια στην οικογένειά της», έγραψε χαρακτηριστικά.

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