Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Συνεχίζονται οι Αιτήσεις

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) συνεχίζει την υποβολή αιτήσεων για τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα Master of Law (LLM), με έναρξη μαθημάτων στις 5 Οκτωβρίου 2026. Οι υποψήφιοι από την Ελλάδα μπορούν να επιλέξουν εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο, στο Δημόσιο Δίκαιο ή στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε νομικούς και επαγγελματίες που επιδιώκουν να εμβαθύνουν σε σύγχρονα ζητήματα δικαίου και να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Τρία LLM με διάρκεια 18 μηνών

Και τα τρία προγράμματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, προσφέρονται εξ αποστάσεως, έχουν διάρκεια 18 μηνών και αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ποινικό Δίκαιο: Το πρόγραμμα εμβαθύνει στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο και εξετάζει πεδία όπως το ευρωπαϊκό και διεθνές ποινικό δίκαιο, το οικονομικό έγκλημα, η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, η εγκληματολογία και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ποινική διαδικασία.

Δημόσιο Δίκαιο: Η κατεύθυνση προσφέρει συστηματική εμβάθυνση σε ζητήματα δημοσίου δικαίου, με έμφαση στις σύγχρονες θεσμικές και κανονιστικές εξελίξεις. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τον δικαστικό έλεγχο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο: Το LLM καλύπτει τις νομικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με αντικείμενα όπως το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, το ιδιωτικό δίκαιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού εμπορίου, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο της ενέργειας και η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευελιξία για εργαζόμενους επαγγελματίες

Η εξ αποστάσεως φοίτηση επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες από τον τόπο διαμονής τους. Η μορφή αυτή διευκολύνει τον συνδυασμό μεταπτυχιακών σπουδών, επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, διατηρώντας παράλληλα σαφή ακαδημαϊκή δομή και συστηματική υποστήριξη.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα

Τα LLM απευθύνονται σε αποφοίτους Νομικής, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, δικαστικών και ρυθμιστικών φορέων, σωμάτων ασφαλείας, τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο μπορούν επίσης να εξεταστούν αιτήσεις αποφοίτων Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κατόπιν αξιολόγησης από τη Νομική Σχολή.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διάκριση 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την ανώτατη διάκριση πέντε αστέρων στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση QS Stars University Ratings. Η διάκριση αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική υποδομή, τις φοιτητικές υπηρεσίες και την υποστήριξη της διαδικτυακής μαθησιακής εμπειρίας.

Υποβολή αιτήσεων για τον Οκτώβριο 2026

Οι αιτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών για τα κριτήρια εισδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη δομή και τα δίδακτρα κάθε προγράμματος και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έναρξη σπουδών στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Ηλεκτρονική αίτηση: euc.ac.cy/el/admissions/online-application-form/

Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών: +357 22 713000 | [email protected]