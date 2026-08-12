Ηράκλειο: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στη γεώτρηση των Βασιλειών – Σταδιακά επανέρχεται η υδροδότηση

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Αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί (12.08) η σοβαρή βλάβη που είχε παρουσιαστεί στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλειών, μετά από εντατικές εργασίες των συνεργείων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η υδροδότηση στις περιοχές που αντιμετώπισαν προβλήματα αναμένεται να επανέλθει σταδιακά έως τις βραδινές ώρες.

Η διακοπή επηρέασε μεταξύ άλλων την Άνω Φορτέτσα, τη Σίλαμο, τον Μαραθίτη, τις Βασιλειές, τον Άγιο Βλάσση, τη Λοφούπολη, τον Φλαμπουράρη και τον λόφο Σέμελη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία αποκατάστασης, ώστε να επανέλθει πλήρως και ομαλά η υδροδότηση σε όλες τις περιοχές.

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