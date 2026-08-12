Ηράκλειο: "Τρέχει" η προθεσμία για τις νέες φυτεύσεις οιναμπέλου

Σημαντική ενημέρωση προς τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Άδεια Νέας Φύτευσης Οιναμπέλου για το 2027 απευθύνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς πλησιάζει η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει, πριν προχωρήσουν στην ηλεκτρονική αίτηση, να ελέγξουν αν τα αγροτεμάχια για τα οποία ζητούν δικαίωμα νέας φύτευσης είναι ήδη καταχωρισμένα στην προσωπική τους καρτέλα στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού και Ελαιοκομικού Μητρώου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τον λόγο αυτό, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου καλεί τους παραγωγούς να προσέλθουν στην υπηρεσία έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον ορθοφωτοχάρτη κάθε αγροτεμαχίου, στον οποίο θα αποτυπώνονται και οι αντίστοιχες συντεταγμένες.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν είναι τυπική διαδικασία. Η καταχώριση των αγροτεμαχίων στην καρτέλα του παραγωγού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης. Εάν κάποιο αγροτεμάχιο δεν έχει καταχωριστεί εγκαίρως και συμπεριληφθεί στη συνέχεια στην αίτηση για νέα φύτευση, υπάρχει κίνδυνος οριστικής απόρριψής του από το πρόγραμμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η απόρριψη μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά την υποβολή ένστασης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον έγκαιρο έλεγχο των στοιχείων από τους παραγωγούς.

Η ηλεκτρονική διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης Αδειών Νέας Φύτευσης Οιναμπέλου για το έτος 2027 θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου καλεί ουσιαστικά τους ενδιαφερόμενους να μην περιμένουν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας, αλλά να προχωρήσουν εγκαίρως στον έλεγχο των αγροτεμαχίων τους, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόρριψη της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2813 407933, 2813 407934, 2813 407924, 2813 407922-923 και 2813 407915.

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