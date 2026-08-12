45 τόνοι μπαταρίες λιθίου σε ένα σπίτι: Η απίστευτη υπόθεση που οδήγησε σε φυλάκιση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν επικύρωσε την ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε κάτοικο του Otero de Herreros, στη Σεγκόβια, ο οποίος είχε συγκεντρώσει και αποθηκεύσει τεράστιες ποσότητες μπαταριών ιόντων λιθίου στην κατοικία του.

Αρχικά υπολογίστηκαν περίπου 45 τόνοι υλικού, ενώ μετά την καταγραφή προσδιορίστηκαν 31 τόνοι μικτού αποβλήτου και 29,6 τόνοι καθαρού βάρους. Ο άνδρας υποστήριξε ότι οι μπαταρίες παρέμεναν λειτουργικές και προορίζονταν για φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όμως το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του.

Οι μπαταρίες είχαν προηγουμένως απορριφθεί από τους ιδιοκτήτες τους και είχαν συγκεντρωθεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Βρίσκονταν σε διάφορους χώρους του ακινήτου, ακόμη και σε μεταλλικό κοντέινερ, στοιβαγμένες και αναμεμειγμένες με άλλα υλικά. Ορισμένες ήταν κατεστραμμένες και οι χώροι δεν διέθεταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η συγκεκριμένη αποθήκευση δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο θερμικής διαφυγής, πυρκαγιάς ή έκρηξης. Σε περίπτωση φωτιάς, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν επιβλαβή αέρια, ενώ το νερό κατάσβεσης θα μπορούσε να μεταφέρει ρυπογόνες ουσίες στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Ο κίνδυνος θεωρήθηκε μεγαλύτερος λόγω της υψηλής διαπερατότητας του εδάφους και της σύνδεσης της περιοχής με υπόγεια νερά.

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Για την καταδίκη δεν ήταν απαραίτητο να έχει ήδη προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά. Αρκούσε η αντικειμενική δυνατότητα πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Η ποσότητα και ο τρόπος φύλαξης κρίθηκαν πολύ μεγαλύτερα από μια απλή οικιακή δραστηριότητα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2023, όταν εταιρεία μεταφορών εντόπισε παλέτα που είχε αποστείλει ο άνδρας με περίπου 650 κιλά μπαταριών λιθίου. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία και το οικόπεδό του, όπου χρειάστηκε ειδική τεχνική υποστήριξη και αδειοδοτημένος διαχειριστής αποβλήτων για την απομάκρυνση του υλικού. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο άνδρας έκανε εργασίες διαλογής και προετοιμασίας και διακινούσε μέρος των μπαταριών μέσω μεταφορικών εταιρειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Εκτός από τους 18 μήνες φυλάκισης, επικυρώθηκε πρόστιμο διάρκειας 13 μηνών με ημερήσια εισφορά 6 ευρώ και απαγόρευση 20 μηνών για δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση, επεξεργασία, αποθήκευση ή εμπορία επικίνδυνων αποβλήτων. Υποχρεώνεται επίσης να καλύψει τα έξοδα απομάκρυνσης.

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