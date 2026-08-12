Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ η Κρήτη ενόψει Δεκαπενταγούστου – «Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή

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Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντείνοντας τους ελέγχους στην αγορά της Κρήτης και των υπόλοιπων δημοφιλών τουριστικών προορισμών, καθώς πλησιάζει η κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου με τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Η αυξημένη κίνηση και ο μεγάλος όγκος συναλλαγών σε χώρους εστίασης και διασκέδασης —όπως ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bar — έχουν θέσει σε συναγερμό τα ελεγκτικά κλιμάκια.

Πανελλαδικά οι καταγγελίες των ίδιων των πολιτών για φορολογικές παραβάσεις μέσω των ψηφιακών εφαρμογών έχουν ξεπεράσει τις 320.000.

Στην εφαρμογή «Appodixi» έχουν υποβληθεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι μισές είναι επώνυμες.



Στην Πλατφόρμα Καταγγελιών, έχουν καταγραφεί άνω των 97.000 αναφορών, με περίπου 10.000 επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι συχνότερες παραβάσεις που καταγράφονται αφορούν τη μη έκδοση παραστατικών, την έκδοση εικονικών ή μη έγκυρων αποδείξεων, καθώς και τη μη διαβίβαση των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης.

Οι επιθεωρήσεις της ΑΑΔΕ δεν γίνονται πλέον στην τύχη, αλλά βασίζονται σε στοχευμένη ανάλυση κινδύνου και αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων.



Από την αρχή της θερινής σεζόν έχουν πραγματοποιηθεί ήδη περίπου 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με επίκεντρο τις τουριστικές περιοχές.

Αυτές τις ημέρες, η προσοχή των ελεγκτών στρέφεται ιδιαίτερα στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου, χωρίς να εξαιρείται η υπόλοιπη Ελλάδα.

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