Κρήτη - νοσοκομεία: Στα όριά τους εργαζόμενοι και ασθενείς - Δύσκολες καταστάσεις

Στα όριά τους λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις αυξημένες νοσηλείες και τις μεγάλες λίστες αναμονής να συνθέτουν μια ιδιαίτερα πιεστική εικόνα. Περισσότεροι από 8.000 ασθενείς σε ολόκληρη την Κρήτη περιμένουν να χειρουργηθούν, ενώ στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο οι λίστες αριθμούν περισσότερους από 5.000 ασθενείς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Νομού Ηρακλείου, Γρηγορία Μπέτση, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, η κατάσταση επιβαρύνεται από την αποδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, την υποστελέχωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και την αυξημένη πίεση που δέχεται το ΠΑΓΝΗ.

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Όπως είπε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει αποδυναμωμένη και υποβαθμισμένη, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των περιστατικών να καταλήγει στα νοσοκομεία. Παράλληλα, τα ΤΕΠ λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω των εργασιών ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο, περιορίζοντας τους διαθέσιμους χώρους.

Πληρότητες πάνω από 100%

Οι νοσηλείες αυξάνονται, ενώ, σύμφωνα με την κ. Μπέτση, η αναμονή στα νοσοκομεία δεν έχει μειωθεί παρά τις παρεμβάσεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η πίεση στο ΠΑΓΝΗ, όπως υποστήριξε, αυξάνεται και εξαιτίας της υποβάθμισης άλλων νοσοκομείων της Κρήτης, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η πληρότητα στις κλινικές ξεπερνά το 100%, γεγονός που δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζόμενους.

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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι, σύμφωνα με την ίδια, το γεγονός ότι 20 από τις συνολικά 70 κλίνες ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ παραμένουν κατά περιόδους κλειστές μέσα στον χρόνο λόγω υποστελέχωσης. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο φόρτος εργασίας για το υπάρχον προσωπικό. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερε η κ. Μπέτση, πολλές φορές δεν μπορούν να πάρουν επαρκείς άδειες, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να καλυφθούν οι εφημερίες.

«Εντέλλεστε» στους παθολόγους του ΠΑΓΝΗ για το Ρέθυμνο

Χαρακτηριστικό της προσπάθειας κάλυψης των κενών με μετακινήσεις προσωπικού είναι και το νέο «εντέλλεστε» προς παθολόγους του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να μετακινηθούν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η κ. Μπέτση τόνισε ότι τέτοιες μετακινήσεις δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική αιτία του προβλήματος, αλλά μεταφέρουν το βάρος από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, επιβαρύνοντας τελικά ακόμη περισσότερο το ήδη εξαντλημένο προσωπικό.

Πάνω από 3.500 ασθενείς περιμένουν χειρουργείο στο ΠΑΓΝΗ

Την ίδια στιγμή, οι λίστες των χειρουργείων εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Νομού Ηρακλείου, περισσότεροι από 3.500 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν στο ΠΑΓΝΗ, ενώ περίπου 1.500 ασθενείς βρίσκονται στη λίστα του Βενιζελείου.

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Σε επίπεδο Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των ασθενών που περιμένουν για χειρουργική επέμβαση ξεπερνά τους 8.000.

«Μειώθηκαν κατά 345 οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλειο»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η παρέμβαση της γραμματέως της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Βούλας Μπριτζολάκη, η οποία χαρακτήρισε την υποστελέχωση ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, επικαλούμενη στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Αύγουστο του 2025 το προσωπικό του Βενιζελείου μειώθηκε κατά 345 άτομα. Τα κενά, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχουν αναπληρωθεί. Μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν ένας εργαζόμενος απουσιάσει με αναρρωτική άδεια, καθώς τότε, όπως χαρακτηριστικά είπε, «χτυπά κόκκινο καμπανάκι» στο αντίστοιχο τμήμα.

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Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη . Αυτή την περίοδο, όπως ανέφερε η κ. Μπριτζολάκη, έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, αλλά και περιστατικά με πτώσεις σε φαράγγια και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Πρόκειται για περιστατικά που απαιτούν συχνά άμεση αντιμετώπιση, νοσηλεία και σε αρκετές περιπτώσεις χειρουργική ή εξειδικευμένη φροντίδα, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της πίεσης που ήδη δέχεται το δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού.

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