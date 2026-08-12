Δήμος Χερσονήσου: Σχεδιάζει την ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Την ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που θα είναι εστιασμένο στον τουρισμό σχεδιάζει ο Δήμος Χερσονήσου.

Πρόκειται για ένα σχεδιασμό πρωτοποριακό πανελλαδικά, που ανοίγει νέους δρόμους και προοπτικές στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έρχεται να ενισχύσει το ισχυρό πλεονέκτημα του Δήμου που αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, καθώς διαθέτει μεγάλο ξενοδοχειακό δυναμικό, χιλιάδες επιχειρήσεις και αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα. Πάνω σε αυτό δεδομένο θα εστιάσει το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας με σκοπό να λειτουργήσει σαν «ζωντανό εργαστήριο» καινοτομίας του τουρισμού.

Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και ειδικά οι νέοι επιχειρηματίες στα πρώτα βήματα τους στους οποίους θα παρέχεται μέσα από το Δημοτικό Κέντρο Καινοτομίας όλη η αναγκαία υποστήριξη σε υπηρεσίες που έχουν ανάγκη για να προχωρήσουν.

Σε πρώτο επίπεδο θα γίνει μια ειδική μελέτη μέσα από την οποία θα προχωρήσει ο σχεδιασμός που στόχο έχει το Κέντρο να μπορέσει να προσελκύσει εταιρείες που εστιάζουν τη δραστηριότητα τους στην παροχή υψηλής τεχνολογίας στον τουρισμό.

Παράλληλα θα ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας με το ΙΤΕ και τα Πανεπιστήμια με το ΕΛΜΕΠΑ τα Επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς φορείς πάνω στο αντικείμενο των τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό το οποίο υποστηρίζει η δημοτική Αρχή Χερσονήσου είναι ότι η δημιουργία του Κέντρου συνιστά μεγάλη πρόκληση για την περιοχή που θα αναμετρηθεί με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι που αναμένεται κυριολεκτικά να απογειώσει τον αριθμό των αφίξεων και να πολλαπλασιάσει και τις ταχύτητες των απαιτήσεων που θα απαιτηθεί να αναπτυχθούν για να μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου τουριστικού προϊόντος.

Σύμφωνα πάντα με τη δημοτική Αρχή ο στόχος είναι η Χερσόνησος να μην είναι μόνο ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, αλλά ο τόπος όπου ο τουρισμός συναντά την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, την πράσινη ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία.

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