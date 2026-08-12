ΠΑΓΝΗ:Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στις μετακινήσεις των Παθολόγων

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινήσει ειδικευμένους παθολόγους του ΠΑΓΝΗ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την κάλυψη εφημεριών μέσα στον Αύγουστο.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ καταγγέλλει ότι πρόκειται για αναγκαστικές μετακινήσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποδυναμώνουν περαιτέρω την ήδη πιεσμένη Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Σωματείο, σε μία περίπτωση η εντολή μετακίνησης κοινοποιήθηκε σε γιατρό μόλις τρεις ημέρες πριν από την εφημερία που καλείται να καλύψει.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ανάκληση των εντολών και υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα υποστελέχωσης των νοσοκομείων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με διαρκείς μετακινήσεις προσωπικού.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ:

Tο Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ καταγγέλλει το εντέλλεσθε της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ σε ειδικευμένους παθολόγους του ΠΑΓΝΗ για κάλυψη εφημεριών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου τον Αύγουστο. Μάλιστα, το εντέλλεσθε σε έναν από τους επιμελητές εστάλη μόνο 3 μέρες πριν την ημέρα που καλείται να εφημερεύσει.

Τα νέα αυτά εντέλλεσθε έρχονται σε μια περίοδο που το υγειονομικό προσωπικό προσπαθεί να πάρει λίγες μέρες κανονικής άδειας για να αναπαυθεί, ενώ έχουν αυξηθεί η προσέλευση στο ΤΕΠ και η νοσηλεία επειγόντων περιστατικών λόγω της τουριστικής κίνησης. Εξαιτίας της υποβάθμισης των υπόλοιπων νοσοκομείων της Κρήτης, η πίεση είναι μεγαλύτερη στο ΠΑΓΝΗ, το οποίο δέχεται συχνά διακομιδές περιστατικών από τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία Ρεθύμνου, Χανίων και (κυρίως του) Λασιθίου, όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε παθολόγους και σε άλλες βασικές ειδικότητες (π.χ. υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος ανά νοσοκομείο σε Σητεία, Ιεράπετρα και Νεάπολη), ενώ καλύπτει και νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Το αποτέλεσμα είναι η πληρότητα της Παθολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ να φτάνει ή και να υπερβαίνει το 100% τις περισσότερες μέρες του έτους, με πολλούς ασθενείς της να «φιλοξενούνται» σε άλλες κλινικές για τη νοσηλεία τους.

Οι μετακινήσεις όχι μόνο δεν λύνουν αλλά προκαλούν πρόσθετα προβλήματα. Οι μετακινήσεις παθολόγων του ΠΑΓΝΗ στο ΓΝ Ρεθύμνου θα αποδυναμώσουν την Παθολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης του νοσοκομείου και θα εξουθενώσουν τους ήδη εξαντλημένους από το φόρτο εργασίας παθολόγους. Εξουθενωτικά ωράρια και μετακινήσεις αποτελούν τις βασικές αιτίες τόσο για την πληθώρα παραιτήσεων γιατρών από το ΕΣΥ (π.χ. παραιτήσεις 3 νευρολόγων ΠΑΓΝΗ μετά από εντέλλεσθε για εφημερίες στο ΓΝ Χανίων) όσο και για τις άγονες προκηρύξεις θέσεων.

Εξάλλου, δεν αντιμετωπίστηκε το χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης της Παθολογικής Κλινικής του ΓΝ Ρεθύμνου με τις μετακινήσεις παθολόγων των νοσοκομείων του Ηρακλείου για δύο σχεδόν χρόνια. Οι δύο μόνο παθολόγοι του ΓΝ Ρεθύμνου αδυνατούν να καλύψουν το πρόγραμμα εφημεριών όλου του μήνα, ακόμη και με τη συνδρομή της ρευματολόγου του εν λόγω νοσοκομείου. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να αποτελεί ουσιαστική μόνιμη λύση, που να εξασφαλίζει ποιοτική περίθαλψη, το μπάλωμα μέρους των κενών με προσωρινές μετακινήσεις γιατρών.

Με μετακινήσεις και εξάντληση του ανεπαρκούς υγειονομικού προσωπικού επιδιώκουν οι ΥΠΕ να προσαρμόσουν τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων στον ελλιπέστατο κρατικό προϋπολογισμό της υγείας, φορτώνοντας πρόσθετες υγειονομικές δαπάνες στους ασθενείς, ώστε να εξοικονομηθούν κονδύλια για την πολεμική οικονομία.

Διεκδικούμε:

Να ανακληθούν άμεσα τα εντέλλεσθε στους παθολόγους του ΠΑΓΝΗ

Να σταματήσουν οι αναγκαστικές μετακινήσεις υγειονομικών μεταξύ τμημάτων και νοσοκομείων

να στελεχωθούν πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία με τον απαραίτητο αριθμός γιατρών όλων των ειδικοτήτων για την ουσιαστική και ποιοτική λειτουργία τους

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Βρύσαλης Δημήτρης

Κοκοβάκης Γρηγόρης

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