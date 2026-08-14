17χρονος βγάζει πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο αγοράζοντας... αποθήκες

Ο Michael Haskell ήταν μόλις 16 ετών όταν αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους θα έμοιαζε με παιχνίδι τύχης. Άρχισε να αγοράζει εγκαταλελειμμένες αποθήκες σε δημοπρασίες και να ψάχνει μέσα σε αυτές αντικείμενα που οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες τους είχαν αφήσει πίσω.

Η πρώτη του αγορά κόστισε περίπου 9 ευρώ. Μέσα στην αποθήκη βρήκε ένα φυσίγγιο διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο κατάφερε να πουλήσει για 35 ευρώ. Το μικρό αυτό κέρδος ήταν αρκετό για να τον κάνει να θέλει να συνεχίσει. «Κόλλησα από τότε», έχει πει ο ίδιος, εξηγώντας πως η ιδέα του ήρθε παρακολουθώντας το γνωστό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Storage Wars».

Από τα βιβλία και τα Lego στις αποθήκες

Η μεταπώληση αντικειμένων δεν ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για τον Michael. Από μικρότερη ηλικία είχε αρχίσει να αναζητά τρόπους για να αγοράζει πράγματα σε χαμηλή τιμή και να τα πουλά ακριβότερα. Έκανε πωλήσεις βιβλίων μέσω eBay και αναζητούσε συλλεκτικά κομμάτια Lego που μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία.

Η ενασχόλησή του με τις εγκαταλελειμμένες αποθήκες, όμως, άλλαξε τα δεδομένα. Ο Michael άρχισε να συμμετέχει σε δημοπρασίες στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα βρει πίσω από την πόρτα μιας αποθήκης.

Η μεγαλύτερη ανακάλυψή του μέχρι σήμερα ήρθε όταν αγόρασε μια αποθήκη έναντι περίπου 390 ευρώ. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρήκε υπήρχαν έργα τέχνης του Man Ray, αλλά και έργα του Walt Kuhn. Ένα από τα έργα του Kuhn πουλήθηκε για περισσότερα από 30.000 ευρώ, μετατρέποντας μια αγορά μερικών εκατοντάδων ευρώ σε μια εξαιρετικά επικερδή επένδυση.

Η συγκεκριμένη επιτυχία είχε και μια άλλη συνέπεια. Οι γονείς του άρχισαν να βλέπουν διαφορετικά τη δραστηριότητά του, καθώς αυτό που αρχικά έμοιαζε με ένα ασυνήθιστο χόμπι ενός εφήβου είχε πλέον εξελιχθεί σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σήμερα ο Michael έχει δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση με την ονομασία Mike’s Unique Treasures και συνεχίζει να αγοράζει και να μεταπωλεί αντικείμενα που βρίσκει στις αποθήκες. Μόνο το 2025, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισπανικού AS που επικαλείται συνέντευξή του στο CNBC, τα κέρδη του ξεπέρασαν τα 120.000 ευρώ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Michael κατάφερε να συνδυάσει αυτή τη δραστηριότητα με τις σπουδές του. Η εμπειρία του από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό εγχείρημα αποτέλεσε μάλιστα την αφορμή για το δοκίμιο με το οποίο έκανε αίτηση σε πανεπιστήμιο της Ατλάντα, στην πολιτεία της Τζόρτζια, και τελικά έγινε δεκτός.

Η μετάβασή του στην Ατλάντα δημιουργεί όμως ένα πρόβλημα. Η Νέα Υόρκη αποτελεί την κύρια περιοχή όπου αναζητά εγκαταλελειμμένες αποθήκες και, σύμφωνα με τον ίδιο, μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή προσφέρει περισσότερες πιθανότητες να εντοπίσει ενδιαφέροντα αντικείμενα.

Ο Michael δεν φαίνεται πάντως διατεθειμένος να εγκαταλείψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ήδη εξετάζει άλλες ιδέες για το μέλλον, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η κατασκευή και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων αλλά και η αγορά σπιτιών που θα μπορούσε να ανακαινίζει και στη συνέχεια να μεταπωλεί.

Από μια αποθήκη των 10 δολαρίων και ένα φυσίγγιο διοξειδίου του άνθρακα που του απέφερε 40 δολάρια μέχρι μια επιχείρηση με κέρδη άνω των 120.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, ο Michael Haskell έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα παράξενο χόμπι σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα πριν καν περάσει την πόρτα του πανεπιστημίου.

Πηγή: Gazzetta.gr

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