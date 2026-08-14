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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπακλέση: Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Μπακλέση
clock 11:00 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Λίλα Μπακλέση έγινε μανούλα για πρώτη φορά και μοιράστηκε φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο που κρατά αγκαλιά τον γιο της.

«Λοιπόν! Συνέβη! Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του. Θα το ξαναέκανα; Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως, είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα.

Τον γιατρό μου @nikolopouloskostis που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει, ώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος. Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό. Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων.

Τη μαία μου @th_sophia_ που έμεινε στο πλάι μου,ξάγρυπνος φρουρός,και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις,ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει το στόχο μας.

Τον @drfilis.ivf που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα. Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειας μας, το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες, είναι βαθιά συγκινητικό.

Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε. Για να δούμε που θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή», έγραψε στην ανάρτηση.

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