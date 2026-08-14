Κώστας Τσουκαλάς: Το στοίχημα της φετινής ΔΕΘ - Όραμα, πρόγραμμα, ετοιμότητα

Το όραμα για την προοπτική της χώρας τα επόμενα χρόνια που θα δώσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, περιγράφει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Επισημαίνει ότι «το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τι μπορούμε να μοιράσουμε για μερικούς μήνες, αλλά τι Ελλάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε για τα επόμενα δέκα χρόνια» και υπογραμμίζει την απάντηση του ΠΑΣΟΚ: «Θέλουμε μια "παραγωγική" Ελλάδα, με περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα, ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύγχρονο πρωτογενή τομέα, καλά αμειβόμενη εργασία και ένα αποτελεσματικό κράτος που θα λειτουργεί ως σύμμαχος του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που είχε η χώρα στη διάθεσή της, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις μέσω ενός Ταμείου Εθνικού Πλούτου μετά την κατάργηση του Υπερταμείου και μια ισχυρή Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα κατευθύνουν τους πόρους στην πραγματική οικονομία.

«Η επόμενη ημέρα απαιτεί ριζικές αλλαγές στο κράτος και στην οικονομία. Ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να αξιολογεί, να σχεδιάζει, να προβλέπει και να υπηρετεί. Να μειώνει τη γραφειοκρατία, να εξασφαλίζει ταχύτητα και διαφάνεια και να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής.

Παράλληλα τονίζει ότι «η οικονομία δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και περιορισμένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, το βασικό ζήτημα της χώρας είναι το κοινωνικό καθώς καμία μεγάλη αλλαγή, δεν γίνεται μόνο με τεχνοκρατικά εργαλεία. Χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμμαχία μικρομεσαίων, εργαζομένων, αγροτών, νέων, δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων. Το ΠΑΣΟΚ είναι το όχημα της κοινωνικής πλειοψηφίας στη μεγάλη πορεία προς τις προκλήσεις του μέλλοντος.

«Το πραγματικό πολιτικό δίλημμα είναι ο διπολισμός ανάμεσα στη Δεξιά και τη σύγχρονη Κεντροαριστερά. Όχι ο "κατεψυγμένος" διπολισμός της Μνημονιακής περιόδου, που σερβίρει το σύστημα Μητσοτάκη για να παρατείνει τη διάρκεια του παρελθόντος σε βάρος του μέλλοντος. Το ΠΑΣΟΚ δεν επιδιώκει απλώς να είναι μια ισχυρότερη αντιπολίτευση. Ούτε μια αλλαγή φρουράς για να παραμείνουν ίδιες πολιτικές. Είναι έτοιμο να κυβερνήσει, με πρόγραμμα, στελέχη και κοστολογημένες προτάσεις για να γράψει μια τελείως διαφορετική σελίδα στην ελληνική ιστορία», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Η ΔΕΘ πρέπει να γίνει η αφετηρία μιας μεγάλης συζήτησης, όχι για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα, αλλά για το ποιος μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη χώρα. Για μια Ελλάδα περισσότερο παραγωγική, περισσότερο δίκαιη και περισσότερο ισχυρή. Για μια πραγματικά νέα πορεία. Έχουμε το όραμα, έχουμε το πρόγραμμα, είμαστε έτοιμοι».

Διαβάστε επίσης

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, τι συμφωνήθηκε

ΠΑΣΟΚ: «Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως "συγκρούεται" με τα συμφέροντα»